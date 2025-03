“Le auto sportive sono parte fondamentale del DNA di Audi”. Con queste parole, il CEO Gernot Döllner ha riacceso le speranze degli appassionati sul possibile ritorno di uno dei modelli più iconici della casa dei quattro anelli: la Audi TT.

Una sportiva nella storia

Con la fine della produzione della Audi TT nel novembre 2023 e l’uscita di scena della supercar Audi R8, il marchio tedesco si è ritrovato senza sportive nel proprio listino. Tuttavia, durante la presentazione dei risultati finanziari 2024, Döllner ha confermato che l’azienda sta valutando seriamente il reintegro di una sportiva nella gamma commerciale.

Il tempismo sarà cruciale per questa operazione. Il CEO ha precisato che, in un momento di ristrutturazione aziendale con 7500 tagli occupazionali previsti, l’espansione della gamma non rappresenta una priorità immediata, ma piuttosto un obiettivo strategico di medio-lungo termine.

Un pezzo di storia

La Audi TT rappresenta un capitolo fondamentale nella storia del marchio. Dal suo debutto nel 1998, la coupé ha conquistato oltre 650.000 clienti in tre generazioni, diventando un simbolo di design e prestazioni. L’importanza di questo modello è stata sottolineata anche dal nuovo responsabile del design, Massimo Frascella, che ha dichiarato di essere un grande estimatore della vettura, definendola fonte d’ispirazione sin dal suo esordio.

Un’eventuale nuova Audi TT seguirebbe l’evoluzione tecnologica attuale, probabilmente adottando una propulsione completamente elettrico. Secondo Döllner, i veicoli elettrico offrono un’esperienza di guida entusiasmante anche su percorsi panoramici e strade di montagna. La nuova sportiva potrebbe condividere la piattaforma con la futura Porsche 718 Boxster/Cayman elettrico, sfruttando le sinergie all’interno del Gruppo Volkswagen. Non è esclusa nemmeno la possibilità di una soluzione ibrido plug-in, che combinerebbe prestazioni ed efficienza.

Anche la Audi R8 potrebbe tornare in futuro, forse con un sistema ibrido plug-in derivato dalla Lamborghini Temerario. Per ora, tuttavia, la casa di Ingolstadt si concentrerà sui segmenti più strategici all’interno del suo piano di rilancio.

Le dichiarazioni dei vertici Audi lasciano intravedere un futuro in cui tradizione sportiva e innovazione tecnologica potrebbero nuovamente convivere, per la gioia degli appassionati del marchio.