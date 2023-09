Audi sta progettando “qualcosa di speciale” per la sua R8 il 12 settembre

Audi prevede di introdurre “qualcosa di speciale” per la sua prossima R8. La supercar, la cui produzione terminerà molto presto, è stata mostrata in un post su Instagram con un’atipica mimetica grigia, nera e rossa, tipica della divisione Audi Sport dell’azienda. La pubblicazione riporta che la première dell’evento speciale avrà luogo il 12 settembre e si tratterà di “L’ultimo giro della R8”. Al momento non è particolarmente chiaro cosa abbia in mente esattamente l’azienda tedesca, ma probabilmente si tratta di un’edizione limitata della R8. La didascalia di accompagnamento menziona anche che il nuovo prodotto intende rendere omaggio alla storia della supercar.

Audi R8: il 12 settembre la casa tedesca svelerà una novità che riguarda la sua celebre supercar

Nelle immagini si vedono luci di posizione a LED, inserti in carbonio sulla carrozzeria e un grande alettone. Per il resto, l’Audi R8 nella foto è praticamente identica alle auto di serie, compreso il propulsore: una delle foto mostra il tradizionale V10 del modello. Lo scorso autunno, la supercar aveva già ricevuto una versione limitata. Si chiama R8 GT RWD, è equipaggiata con una versione da 610 cavalli del motore 5.2 litri e costa almeno 225mila euro. In totale verranno assemblate solo 333 di queste vetture.

Ne sapremo di più sulla supercar tra meno di una settimana. La strategia elettrica di Audi per il futuro esclude l’amatissimo V10 da 5,2 litri, che rimarrà nella storia dell’azienda e sarà probabilmente sostituito da motori elettrici in un futuro successore della coupé sportiva a due porte. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno nei prossimi giorni a proposito di questa auto prima del debutto del prossimo 12 settembre.