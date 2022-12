La Audi Skysphere rinasce in legno

Il concept Audi Skysphere può modificare passo e carreggiata per assumere sembianze da rodaster o da berlina a seconda delle necessità. Inoltre, grazie alla guida autonoma di livello 4, segna uno step ulteriore a livello di ADAS. Adesso, sul canale YouTube identificato dal nome “ND – Woodworking Art”, è stato proposto un video in cui si nota la realizzazione in legno della vettura in questione.

L’Audi Skysphere in legno è in scala e funziona realmente

Questa Audi Skysphere realizzata con scarti di legname, è stata costruita con sapienza da un esperto di falegnameria e sfrutta un pianale in legno come si vede nel filmato. Inoltre, vanta la presenza di un motore elettrico sull’asse posteriore, per cui è perfettamente funzionante. Certo, non avrà la potenza di 632 CV e 750 Nm dell’auto realizzata da Audi, ma comunque è in grado di muoversi. La particolarità risiede nella realizzazione in legno anche delle ruote, le quali presentano una gomma al centro del battistrada per fare in modo che non si usurino troppo presto.

75 giorni per far nascere il concept in legno

La tempistica per creare dal nulla un’oggetto così bello e somigliante all’Audi Skysphere reale è stata di ben 75 giorni con l’unico elemento d’ispirazione rappresentato dalle foto del concept di Ingolstadt. Chiaramente, la manualità e la padronanza nella lavorazione del legno hanno aiutato sia per il risultato finale, che per ridurre il tempo di costruzione di questo veicolo decisamente sostenibile.

Sarebbe un perfetto regalo di Natale