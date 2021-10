Audi S2 quattro, ecco l’esemplare più veloce del mondo (1500 CV)

Prodotta dal 1991 al 1996, l’Audi S2 Quattro è stata una celebre sportiva della Casa dei Quattro anelli chiamata a prendere il posto dell’iconica Audi quattro, indimenticabile protagonista dei rally del mitico Gruppo B. Se pensate che l’Audi S2 si ormai un’auto “obsoleta” e non abbastanza potente per competere con le sportive moderne, sicuramente cambierete idea osservando la protagonista del video che vi proponiamo, capace di ottenere un record a dir poco strabiliante.

Una S2 da 1.500 CV

Stiamo infatti parlando di una S2 Quattro profondamente elaborata ed in grado di scaricare sulla trazione integrale la bellezza di 1.500 CV di potenza. Il video in questione è stato girato all’aeroporto internazionale di Arad, nella Romania occidentale, dove si è svolta una incredibile drag race con protagonista questa S2 da 1.500 CV guidata dal bulgaro Konstantin Dinev. La vettura è riuscita ad ottenere un tempo di 7,47 secondi sui 400 metri, con una velocità di uscita pari a 303 km/h.

Propulsore stravolto

Sotto il cofano questa speciale Audi S2 troviamo il suo cinque cilindri turbo da 2.2 litri profondamente modificato con l’aggiunta del blocco motore prelevato da un propulsore diesel da 2,5 litri, il tutto rafforzato niente meno che con l’aggiunta di cemento. Quest’ultimo permette al propulsore di resistere agli oltre 4 bar di spinta erogati dal gigantesco turbocompressore. Il risultato di questa operazione è a dir poco impressionante: parliamo infatti di 1369 CV alla ruota e circa 1521 CV all’albero motore.

Trasmissione senza frizione

La potenza viene erogata alle ruote tramite l’uso di una particolare trasmissione Liberty priva di frizione e che lavora ad aria compressa per cambiare le marce. Con questo particolare sistema l’erogazione non viene mai interrotta tra i vari cambi di rapporto, cosa che permette di ottenere una spinta costante e continua. In occasione della medesima drag race che si è svolta ad Arad, ha partecipato anche una Volkswagen Lupo da oltre 1000 CV che purtroppo ha colpito il semaforo della gara, colpito in un secondo momento anche da una BMW Serie 3 E36 da 1217 CV. Per fortuna non si sono registrati feriti durante gli incidenti e il semaforo è stato anche riparato per l’ultima gara.