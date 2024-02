Audi RS6 Avant GT: svelata la versione più potente ed estrema

E’ stata svelata nelle scorse ore la nuova Audi RS6 Avant GT, che sarà prodotta in un’edizione limitata di 660 unità. Audi afferma che questa vettura è ispirata al glorioso passato della casa tedesca, in particolare alla leggendaria Audi 90 Quattro che ha partecipato al Campionato Endurance (IMSA). La vettura si distingue dalla station wagon RS6 Avant sia nell’aspetto che nelle prestazioni.

Svelata la nuova Audi RS6 Avant GT

La vettura riprende i colori dell’auto storica, con il bianco abbinato al grigio e al rosso, una delle tre opzioni disponibili. Questi colori richiamano anche il concept project Audi RS6 Avant GTO del 2020. Tuttavia, ci sono dettagli che rendono l’auto unica: la parte anteriore presenta una finitura nera lucida sulla griglia e sulle prese d’aria. Inoltre, è stato installato uno splitter marchiato, mentre il cofano, per la prima volta nella storia di Audi Sport, è realizzato in carbonio.

Le feritoie dietro gli archi del parafango anteriore sono progettate per ottimizzare i flussi d’aria alle ruote, eliminando le turbolenze e favorendo il raffreddamento dei freni. Anche i paraurti sono realizzati in carbonio e i cerchi sono da 22 pollici con un design specifico. La porta posteriore è stata ridisegnata e presenta anch’essa uno spoiler. Gli interni sono caratterizzati dallo stile tipico dei nuovi modelli di Audi, con la nuova Audi RS 6 Avant GT che predilige il nero abbinato al rosso e al rame per alcuni dettagli. Questo stile si rispecchia anche nei rivestimenti in pelle Dinamica e microfibra dei sedili RS, che presentano una struttura in carbonio.

In termini di prestazioni, la GT condivide la stessa base tecnica della Performance, ovvero un motore V8 biturbo da 4,0 litri che eroga 630 CV e 850 Nm di coppia. L’accelerazione da 0 a 100 km/h avviene in 3,3 secondi, che è 0,1 secondo più veloce rispetto alla “normale” RS6. Per raggiungere i 200 km/h impiega 11,5 secondi, mentre la velocità massima è di 305 km/h. Queste prestazioni sono rese possibili anche dal peso inferiore della vettura, che è di 40 kg in meno rispetto al modello standard e 15 kg in meno rispetto alla Performance.

Di questa vettura verranno prodotte 660 unità, tutte presso lo stabilimento Audi di Neckarsulm. Ogni auto sarà assemblata a mano e successivamente inviata per i “lavori di finitura” nello stabilimento di Böllinger Höfe, dove vengono assemblate anche la supercar Audi R8 e l’Audi e-tron GT elettrica. I prezzi per la speciale RS6 Avant GT partono da 250.000 euro.