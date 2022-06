Audi RS6 Avant by G&B Design

Rendere ancora più aggressive l’Audi RS6 Avant non è impresa facile, tuttavia qualcuno ha pensato bene di cimentarsi in questa avventura con un buon successo. Stiamo parlando dell’azienda tedesca G&B Design che ha pensato bene di dare una propria interessante interpretazione della super performante familiare di Ingolstadt. Il risultato è tutto da gustare, perché mette in risalto un bel mix tra l’originale e l’upgrade sportivo, senza però fuori uscire dal seminato, non sfociando nell’estremo.

Il Bodykit non estremo

G&B Design ha realizzato un bodykit 6XTM specifico per l’Audi RS6 Avant. Questo pacchetto include nuovi parafanghi pronunciati che allargano l’auto di 8 cm su ciascun lato, sia davanti che dietro. Sebbene il kit non sia il più stravagante in circolazione, G&B Design afferma che è quello più riuscito e diffuso, vista anche l’approvazione TUV in Germania. I passaruota posteriori sono particolarmente stuzzicanti in ​​quanto sono dotati di grandi prese d’aria sul retro, anche se è difficile dire se siano funzionali o se hanno soltanto un valore estetico.

Ruote maestose

La vettura con le varie modifiche sfoggia uno splitter anteriore più pronunciato in fibra di carbonio e un cofano aftermarket che aggiunge un tasso di minacciosità in più. G&B Design ha anche dotato l’auto di minigonne laterali specifiche e ha fornito questo particolare esemplare di una serie di ruote forgiate che misurano 21 × 12 pollici a tutti e quattro gli angoli con enormi pneumatici 325/25. I cerchi sono in color bronzo, cromati e a fondo piatto.

Audi RS6 Avant: le modifiche finali

L’Audi RS6 Avant ha guadagnato sicuramente molta personalità con questo pacchetto realizzato dai tecnici di G&B. Le modifiche si concludono nella parte posteriore, dove troviamo un nuovo paraurti e un diffusore che ha visto il logo Audi spostarsi dal portellone per finire proprio in quella posizione e, con nostra grande sorpresa, il design funziona abbastanza bene. Anche un grande spoiler sul tetto attira l’attenzione degli ammiratori di questo veicolo.