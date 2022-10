Audi R8 GT RWD: sarà prodotta in 333 esemplari

L’Audi R8 punta agli appassionati della guida estrema con la GT RWD. Una versione speciale della coupé dei Quattro Anelli che arriverà in Italia nella seconda parte del 2023 e verrà prodotta in soli 333 esemplari.

Audi R8 GT RWD: la riconosci dall’abito sportivo

L’Audi R8 GT RWD amplifica il divertimento della RWD che conoscevamo e mostra le sue caratteristiche già dai dettagli esterni. Infatti, la carrozzeria vede la presenza di diversi elementi in fibra di carbonio come lo splitter ed i blade anteriori, le minigonne e la grande ala posteriore. Dello stesso materiale anche i profili aerodinamici dietro i passaruota posteriori, le calotte dei retrovisori, e la cover del propulsore. Completano il look i cerchi da 20 pollici a 10 razze che ospitano un impianto frenante carboceramico e la finitura dark per il logo del brand e la sigla del modello.

20 kg in meno e 50 CV in più

All’atto pratico, quello che spicca sull’Audi R8 GT RWD è un peso ridotto di 20 kg ed una potenza del V10 da 5,2 litri cresciuta fino a 620 CV rispetto ai 570 CV precedenti. Insomma, si toglie massa e si aggiungono cavalli. In questo modo lo scatto da 0 a 100 km/h avviene in soli 3,4 secondi, bastano appena 10,1 secondi per toccare i 200 km/h, e la velocità massima arriva a 320 km/h. Prestazioni da tenere a bada con ben 7 modalità di guida, la possibilità di avere un assetto specifico, e mediante la presenza di uno sterzo dinamico. La GT RWD guadagna anche una barra antirollio anteriore in alluminio e carbonio misto a poliuretano termoplastico, ed il sistema Torque Rear che lavora sul controllo della trazione e sull’erogazione del motore in base alle informazioni raccolte dai sensori.

Non rinuncia al comfort

Gli interni dell’Audi R8 GT RWD sono caratterizzati dai particolari rossi come le cinture di sicurezza, e da dettagli del medesimo colore su tappetini e schienali dei sedili a guscio. C’è l’immancabile numero dell’esemplare sul tunnel centrale, ma il comfort nella guida non viene sacrificato visto che nella dotazione di serie troviamo l’impianto audio Bang&Olufsen, ed i fari LED Audi Matrix con con Audi laser light.