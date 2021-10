Audi R8: allo studio la terza generazione

Stando a quanto riportato da AutoBild, nel corso del 2023 debutterà la nuova Audi R8. Quasi certamente, per la terza generazione, la supercar della Casa di Ingolstadt adotterà l’elettrificazione, in quanto sarà a propulsione ibrida o elettrica.

Almeno 700 CV di potenza

Infatti, la nuova Audi R8 dovrebbe essere disponibile nella configurazione Plug-In Hybrid da almeno 700 CV di potenza complessiva, grazie all’abbinamento tra il motore 4.0 TFSI V8 a benzina e il propulsore elettrico dedicato, come le versione sportiva Turbo S e-Hybrid della Porsche Panamera.

Anche e-tron a propulsione elettrica?

Tuttavia, non è escluso che la nuova Audi R8 possa essere proposta anche nella declinazione e-tron a propulsione elettrica, accreditata della potenza di almeno 760 CV come la Porsche Taycan nella sportiva configurazione Turbo S. Per quanto riguarda le varianti di carrozzeria, la R8 Spyder potrebbe non essere confermata.