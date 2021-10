Audi R8: ecco la versione V10 performance RWD

La gamma della supercar Audi R8 è stata ampliata con la nuova versione V10 performance RWD, equipaggiata con il motore aspirato 5.2 FSI a benzina da 570 CV di potenza e 550 Nm di coppia massima, abbinato alla trazione posteriore, nonché al cambio automatico a doppia frizione S tronic a sette rapporti.

Coupé e Spyder

In prevendita dal prossimo 21 ottobre, la nuova Audi R8 V10 performance RWD sarà disponibile sul mercato italiano nel corso del primo trimestre del 2022. Nella variante Coupé, raggiunge la velocità massima di 329 km/h e accelera da 0 a 100 in 3,7 secondi. Nella configurazione Spyder, invece, è leggermente meno prestante, in quanto registra 327 km/h di velocità massima e lo spunto 0-100 in 3,8 secondi. Sulle prestazioni, infatti, influisce la massa che ammonta a 1.590 kg per la R8 V10 performance RWD Coupé e 1.695 kg per la R8 V10 performance RWD Spyder.

Massima personalizzazione

Per quanto riguarda gli optional, la nuova Audi R8 V10 performance RWD può essere personalizzata con il colore Blu Ascari metallizzato per la carrozzeria, i cerchi in lega da 20 pollici di diametro, i freni a disco in carboceramica e il pacchetto design R8 performance con gli interni in Alcantara e pelle total black che prevedono anche le cuciture a contrasto di colore blu e gli inserti dell’abitacolo in carbonio lucido.