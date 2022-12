Audi Q4 sportback 50 e-tron S-line quattro: la prova su strada

L’Audi Q4 Sportback e-tron è uno dei progetti full-electric della casa di Ingolstadt che si propone nel segmento dei SUV Coupé puntando su eleganza, design e, ovviamente, su una forte connotazione green. Abbiamo provato la versione 50 e-tron S-line quattro, che può contare sulla trazione integrale ed ha un prezzo di listino di 71.950 euro.

Stile inconfondibile

Il design elegante e dinamico è ben differenziato rispetto ai modelli del marchio con carburante tradizionale e presenta qualche tocco futuristico, ereditato dai concept della Casa. Il frontale è ampio con la grande calandra Singleframe che non presenta prese d’aria e in questo modo contribuisce a raggiungere l’ottimo Cx di 0,28.

Ai lati della mascherina troviamo i fari LED Matrix, che hanno una grafica configurabile tramite il touchscreen dell’infotainment. La linea di cintura molto alta rende la vettura aggressiva e sportiva, un effetto a cui contribuiscono anche i cerchi in lega da 21 pollici in dotazione su questa versione. Il tetto spiovente ed i montanti posteriori fortemente inclinati definiscono il posteriore, dove troviamo anche lo spoiler che taglia il lunotto posteriore in maniera netta.

Interni tecnologici

L’abitacolo, spazioso ed altamente tecnologico, accoglie i passeggeri in un ambiente in cui spiccano i materiali di qualità. Lo stile degli interni è essenziale, ma d’effetto, e la strumentazione digitale Virtual Cockpit viene abbinata al sistema multimediale MMI con lo schermo touch al centro della plancia, orientato verso il conducente. Tanto lo spazio nella console centrale per oggetti ed eventuali bevande. Anche il bagagliaio ha una capacità interessante (535 litri) ma ridotta nello spazio sottostante al pianale per l’alloggiamento cavi ricarica.

Motore e autonomia

La versione della nostra prova, la 50 quattro a trazione integrale, aggiunge un’unità anteriore asincrona che si inserisce “on demand” solo quando si richiedono le massime prestazioni o se le ruote posteriori perdono aderenza, ottimizzando consumi e trazione. Il progetto prevede una batteria piatta nel pianale ed il motore sincrono a magneti permanenti fra le ruote dell’asse posteriore. Va detto che questa automobile è realizzata sulla piattaforma MEB del gruppo Volkswagen e viene utilizzata anche per la Skoda Enyaq e Volkswagen ID.4.

La batteria da 82 kWh dell’Audi Q4 Sportback e-tron 50 quattro consente di percorrere 495 chilometri con una ricarica completa e prevede 7 ore e mezza collegando il cavo a una fonte in corrente alternata con potenze fino a 11 kW. Invece, se si sfrutta una colonnina in corrente continua (DC) con potenze fino a 125 kW, bastano circa 38 minuti.

Tra gli elementi che aiutano ad accrescere l’autonomia della vettura ci sono il sistema di recupero dell’energia, che integra le informazioni della navigazione, e la pompa di calore (optional), che sfrutta la temperatura dei componenti elettrici per riscaldare e climatizzare l’abitacolo. L’attenzione all’impatto ambientale non riguarda solo l’alimentazione , ma coinvolge anche i materiali utilizzati per l’assemblaggio: ben 27 componenti sono infatti derivati da materiali riciclati.

Come va su strada

Dopo questi giorni di utilizzo, mi rendo conto della facilità con cui questa Q4 Sportback e-tron esprime la potenza e gestisce i cambi di direzione, anche con il peso di oltre 2 tonnellate. In città è agile e scattante e nella guida extraurbana si fa notare anche per il suo range di utilizzo. Interagendo con le palette del volante si può gestire il recupero energetico attraverso tre diverse tarature, utilizzando così il meno possibile il freno.