Audi, Markus Duesmann: ‘Stiamo guidando la mobilità sostenibile e passando alla e-mobility’

Markus Duesmann, CEO di Audi, ha sfruttato la Better Future Conference per condividere la sua opinione sui temi della mobilità futura. La sessione del dirigente si è concentrata su come la casa dei quattro anelli di sta guidando la mobilità sostenibile e sta passando alla e-mobility.

Su invito del quotidiano tedesco WELT, Dussmann ha parlato di sostenibilità, del divieto dei motori a combustione interna nell’Unione Europea, dell’uso dei carburanti sintetici (eFuel), dell’economia circolare e della transizione della mobilità in Cina, Europa e Stati Uniti.

Sostenibilità

“La sostenibilità in tutte le sue forme è destinata a rivestire un ruolo sempre più centrale per la nostra azienda. In molte aree, stiamo effettivamente andando ben oltre ciò che i responsabili politici richiedono, ad esempio sottoporsi a un rating ESG. Inoltre, abbiamo dato ai nostri dipendenti la sicurezza del lavoro a lungo termine con la garanzia del lavoro fino al 2029”.

Divieto motori endotermici in Europa

“Elimineremo gradualmente i motori a combustione interna entro il 2033. Ma questa decisione comporta investimenti significativi nei nostri prodotti, impianti e catene di fornitura. Pertanto, abbiamo bisogno di chiarezza sulla tecnologia, sia per la nostra azienda che per i nostri clienti, che vogliono sapere se stanno utilizzando il sistema di guida giusto quando acquistano un’auto”.

Uso dei carburanti sintetici

“Gli eFuel hanno un ruolo importante da svolgere, in particolare nel rendere la flotta esistente di ICE carbon-neutral. Gli eFuel sono anche l’unica tecnologia di decarbonizzazione che conosciamo per i viaggi aerei e marittimi. All’interno del Gruppo Volkswagen, l’attuale impianto pilota di eFuel di Porsche in Cile sta dimostrando che questa tecnologia funziona davvero”.

Economia circolare

“L’economia circolare è una leva importante perché qualsiasi materiale che ricicliamo, non dobbiamo rigenerarlo. Abbiamo diversi progetti in corso per raggiungere questo obiettivo. Con il nostro progetto ‘MaterialLoop’, Audi sta compiendo i prossimi passi per poter riciclare sempre più materiali dai veicoli fuori uso nella produzione automobilistica nei prossimi anni”.

Transizione della mobilità in Cina, Stati Uniti ed Europa

“La Cina sta salendo sul treno della sostenibilità. Nel segmento premium, prevediamo che più della metà dei veicoli venduti saranno completamente elettrici già nel 2026. Prendiamo molto sul serio i nostri concorrenti cinesi. Ma abbiamo anche la risposta perfetta con 10 nuove Audi completamente elettriche da lanciare nei prossimi due anni”.

“Gli Stati Uniti stanno creando un grande impatto con l’Inflation Reduction Act (IRA). Vorrei che l’Europa mostrasse la stessa chiarezza nella politica industriale”.

“Credo che sia non solo importante ma giusto che l’Europa fissi obiettivi ambiziosi per la mobilità elettrica. Perché questi obiettivi creano la versione per sviluppare nuove tecnologie, ed è qui che risiedono le nostre competenze”.