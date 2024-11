AUDI E Concept: il debutto in Cina senza gli iconici anelli

Guardando questa nuova Audi la domanda sorge spontanea. Dove sono finiti i celebri quattro anelli di Audi? Questo interrogativo emerge subito quando si osserva il nuovo concept AUDI E, presentato al Salone dell’Automobile di Shanghai. Tuttavia, non è una Audi, bensì una AUDI, scritta in lettere maiuscole.

Una nuova era per il lusso su ruote che il Gruppo Volkswagen intende sviluppare in collaborazione con SAIC, gigante automobilistico cinese. Per evitare confusioni, il marchio AUDI in Cina adotterà un nuovo logo composto dalle sole lettere “AUDI” in caratteri maiuscoli, abbandonando i quattro anelli che hanno caratterizzato l’identità del brand per decenni.

Questo nuovo progetto, pensato specificamente per il mercato cinese, vede il debutto del concept AUDI E, un veicolo elettrico dalle dimensioni imponenti: con una lunghezza di 4.870 mm, una larghezza di 1.990 mm e un’altezza di 1.460 mm, la vettura si posiziona nel segmento delle Sportback. Progettata sulla piattaforma avanzata Advanced Digitized Platform, questa concept car mira a diventare un punto di riferimento sia per il comfort che per la connettività.

Potenza elettrica

Il concept AUDI E è alimentato da due motori elettrici, uno su ciascun asse, che insieme forniscono una potenza combinata di 570 kW e una coppia di 800 Nm. La trazione integrale Audi quattro garantisce una guida dinamica e una stabilità eccezionale, consentendo un’accelerazione da 0 a 100 km/h in soli 3,6 secondi. Questa vettura elettrica offre una sensazione di guida che rispecchia la tradizionale esperienza Audi, arricchita da tecnologie avanzate di assistenza alla guida specifiche per il traffico complesso delle città cinesi.

Autonomia e ricarica ultrarapida

La AUDI E concept è dotata di una batteria da 100 kWh, che promette fino a 700 km di autonomia secondo il ciclo CLTC. Ma non è solo l’autonomia a stupire: l’architettura della batteria ad alta tensione da 800 volt permette una ricarica rapida straordinaria. Bastano 10 minuti per ottenere oltre 370 km di autonomia, rendendo la ricarica elettrica altrettanto pratica e veloce quanto il rifornimento di un’auto tradizionale.

Design Esterno minimalista e raffinato

Il design esterno della AUDI E concept è stato sviluppato per attrarre il pubblico cinese, mantenendo uno stile elegante e raffinato. La silhouette della vettura presenta una linea del tetto piatta e allungata, mentre i passaruota lisci e il sistema di illuminazione avvolgente ne accentuano l’estetica sofisticata.

L’anteriore e il posteriore sono caratterizzati da un aspetto innovativo e iconico, dove le aree funzionali, come le luci e i sensori, sono integrate in un’unica struttura centrale. Questa scelta stilistica unisce minimalismo estetico a massimalismo funzionale.

Interni di lusso e tecnologia intuitiva

Gli interni della AUDI E concept sono pensati per offrire un ambiente confortevole e digitale, ideale per il lifestyle metropolitano delle città cinesi. Il display curvo 4K, che si estende da un lato all’altro dell’abitacolo, fornisce un’interfaccia intuitiva per il guidatore, mentre i retrovisori digitali migliorano la visibilità.

Gli spazi interni sono ottimizzati, con un’ampia console centrale dotata di vano portaoggetti per due smartphone, e le porte integrano materiali come legno e microfibra, ispirati all’architettura moderna.

AUDI OS e connettività avanzata

AUDI ha sviluppato un sistema operativo esclusivo, l’AUDI OS, che garantisce una connessione fluida tra il veicolo e i dispositivi personali dei passeggeri. Con riconoscimento facciale e un ecosistema di app integrate, gli utenti possono personalizzare l’esperienza di guida. Inoltre, la vettura offre un’assistente virtuale, l’AUDI Assistant, un avatar AI che risponde ai comandi vocali e touch, fornendo un’interazione digitale sofisticata e reattiva.

La AUDI E concept è progettata per distinguersi come il veicolo di lusso per eccellenza nel mercato cinese. Integrando tecnologie avanzate, un’autonomia estesa e un design ricercato, questo modello incarna la visione di AUDI per il futuro della mobilità elettrica.