Audi Concept Shanghai: SUV a zero emissioni

Abbondantemente “camuffata” e poco “pubblicizzata”: presso lo stand Audi al Salone di Shanghai 2021 (prima rassegna internazionale dedicata alle novità automotive, in programma da mercoledì 21 a mercoledì 28 aprile), una “misteriosa” vettura a ruote alte fa bella mostra di se. Una presenza che i visitatori notano accanto all’altrettanto inedita A6 e-tron ed alle novità Q5L (completamente aggiornata) ed A7L, ovvero due declinazioni a passo lungo delle berline di fascia alta di Ingolstadt e riservate al mercato cinese.

Si tratta, come conferma una nota ufficiale diramata dal marchio dei Quattro Anelli, di un prototipo battezzato Audi Concept Shanghai, prefigurazione di veicolo di segmento SUV premium e ad alimentazione elettrica, destinato – almeno secondo quanto è dato sapere – ad uso e consumo del mercato cinese.

Un sostanzioso piano di evoluzione in Cina

Del resto, Audi ha da tempo avviato un ampio programma evolutivo per la Cina che si incentra sulla e-mobility, attraverso l’inaugurazione di un nuovo stabilimento di produzione di veicoli elettrici (situato a Changchun, distretto industriale che si trova nel nord est del Paese e dove, per inciso, avviene la produzione di Audi e-tron), ad una collaborazione strategica con Saic Motor Corporation (la cui fase operativa prenderà il via quest’anno presso lo stabilimento Volkswagen di Anting, nel distretto industriale di Shanghai) ed al recente rinnovamento della partnership di lunga data con Faw, siglata a gennaio 2021 e finalizzata alla produzione di modelli “zero emission” sul mercato nazionale da sviluppare sul pianale PPE-Premium Platform Electric (progettato in partnership con Porsche).

Ecco i primi dettagli tecnici

Riguardo ad Audi Concept Shanghai, sviluppato insieme al colosso Saic (leader di mercato in Cina), viene tenuto “top secret” nei dettagli di propulsione e nelle tecnologie di bordo. Anche il corpo vettura è parzialmente celato da una pellicola vinilica che tuttavia consente di individuarne una marcata appartenenza alla nuova lineup e-tron, in particolar modo nello sviluppo stilistico della zona anteriore. Il segmento di appartenenza è, come si accennava in apertura, la fascia Sport Utility di gamma medio-alta.

Ulteriori informazioni, al momento, indicano la “base di partenza”, rappresentata dal pianale modulare MEB-Modularer Elektrobaukasten che ha debuttato come “ossatura” della nuova gamma Volkswagen ID. ed è nel frattempo stato adottato anche da Skoda (Enyaq iV) e Cupra (Born). Comunicata anche la lunghezza “fuori tutto” del prototipo Audi a zero emissioni: 4,87 m.

Ulteriori informazioni saranno rese note più avanti

L’indicazione relativa all’ingombro longitudinale può suggerire (lo indichiamo a titolo di pura ipotesi) più di un elemento in comune con Volkswagen ID.6, novità Sport Utility per la Cina – sebbene un suo futuro “sbarco” in America od in Europa non sia da escludere – ed anch’essa svelata al Salone di Shanghai, che in effetti misura 4,88 m di lunghezza e viene allestita sulla piattaforma MEB. Tuttavia, potrebbe costituire anche una declinazione “a passo lungo” di Audi Q4 e-tron di recentissimo debutto commerciale, anche se rispetto a quest’ultima l’impostazione estetica risulta differente.

Si può, per restare nel campo delle supposizioni, indicare che Audi Concept Shanghai rappresenti un “antipasto stilistico” di Q6 e-tron, che esordirà a fine 2022 su scala globale ma sarà realizzata sulla piattaforma modulare PPE progettata insieme a Porsche e che, dal canto suo, è alla base di A6 e-tron. Più avanti se ne saprà di più, visto che il modello di serie è di imminente presentazione ufficiale: si parla della seconda metà del 2021.