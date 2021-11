Audi A8 2022 restyling: novità, interni, motori

In linea con le recenti anticipazioni relative ad un’imminente evoluzione di gamma, Audi ha tolto il velo alla nuova edizione-restyling della propria ammiraglia A8, oggetto di un articolato programma di aggiornamento a quattro anni dall’arrivo dell’attuale quarta generazione (sul mercato dal 2017). Un “capitolato” di interventi che interessa l’estetica, le dotazioni hi-tech, gli equipaggiamenti di bordo in funzione del comfort, l’assortimento di ausili attivi alla guida, una più elevata capacità della batteria di alimentazione del motore elettrico nella versione TFSI e ibrida plug-in. Già definita la timeline di esordio sul mercato: Audi A8 2022 arriverà nelle concessionarie italiane nel primo trimestre del prossimo anno.

Corpo vettura

All’esterno, Audi A8 2022 (sviluppata sulla scocca Audi Space Frame che impiega il 58% di alluminio) mette in evidenza la calandra “single-frame” più ampia nelle dimensioni e provvista di nuovi elementi tridimensionali (a finitura cromata) per la griglia, prese d’aria laterali di nuovo disegno, la novità (già adottata dalla 100% elettrica e-tron Sportback) dei gruppi ottici Led Digital Matrix disponibili in opzione, un profilo più dinamico nello sviluppo laterale grazie al disegno più ribassato del tetto ed ai passaruota più evidenti, nuove modanature luminose Oled, ed un diffusore inferiore aggiornato. Oltre alla configurazione “standard”, Audi A8-restyling propone i “pacchetti” Look Nero e Chrome (al debutto). Le tinte carrozzeria disponibili sono undici.

Dimensioni

Lunghezza: 5,19 m (versione a passo standard), 5,20 m (Audi S8);

Larghezza: 1,95 m (specchi retrovisori esclusi);

Altezza: 1,47 m;

Interasse: 3.000 mm (passo standard).

Abitacolo, comfort e digitalizzazione

All’interno, progettato specificamente per offrire il più elevato benessere a bordo (in special modo a beneficio degli occupanti la fila posteriore di sedili), Audi A8 2022 propone il consueto ampio assortimento di dotazioni e personalizzazioni: sedili e poggiatesta attivi con numerosi sistemi di regolazione, la voluminosa consolle centrale posteriore che a richiesta può essere equipaggiata con i tavolini a scomparsa, un frigobar, e – per la versione L (a passo lungo) – i comandi di regolazione delle sedute posteriori allungabili, con supporto pneumatico per la zona lombare e le zone laterali, nonché il poggiapiedi riscaldabile con funzione massaggio.

Il modulo infotainment prevede, all’anteriore, due display touch da 10.1” e da 8.6” (per il controllo e la visualizzazione dei parametri del veicolo, delle modalità di guida, dell’impianto audio e dei dati di navigazione, questi ultimi integrabili con la tecnologia Car-to-X); e, posteriormente, due schermi-tablet da 10.1”. La strumentazione digitale Audi Virtual Cockpit è ampliabile con un Head-up Display evoluto.

ADAS

In materia di ausili attivi alla guida, Audi A8 2022 porta in dote fino a ben 40 dispositivi Advanced Driver Assistance System, presenti nei “pacchetti” City, Tour e Assistenza alle manovre di parcheggio. Con l’adozione (opzionale) della fanaleria anteriore Led Digital Matrix, ad esempio, insieme al sistema Night Vision viene fornita la “luce segnaletica”, che nel caso in cui i sensori rilevino la presenza di un pedone, il fascio luminoso lo evidenzia, in modo da ridurre al minimo il rischio di non vedere le persone sul ciglio della strada. Inoltre, il sistema Parking Pilot – condiviso con gli altri modelli Audi di fascia più elevata – è gestibile da remoto, mediante l’avvio ed il controllo delle manovre di parcheggio, da parte del conducente, attraverso la App myAudi sul proprio smartphone.

Le motorizzazioni

Sotto al cofano, Audi A8 2022 viene proposta, per il mercato italiano, in tre declinazioni: due delle quali sono a tecnologia mild-hybrid con alternatore-starter a 48V (turbodiesel 3.0 V6 TDI da 286 CV, benzina 4.0 V8 TFSI da 571 CV – specifica per il modello S8 – a sua volta provvista di dispositivo COD-Cylinder On Demand che disattiva quattro degli otto cilindri nelle fasi di lavoro a basso e medio carico), e una è ibrida plug-in 3.0 V6 abbinata ad un motore elettrico da 136 CV alimentato da una batteria da 17,9 kWh di capacità, per una potenza complessiva di 462 CV (vale a dire 13 CV in più rispetto all’attuale serie che si prepara ad essere sostituita) e 700 Nm di coppia massima. La ricarica supporta fino a 7,4 kW a corrente alternata.

Trasmissione e assetto

Per tutte le versioni, il cambio è automatico Tiptronic ad otto rapporti con convertitore di coppia, e la trazione è integrale Quattro. Le sospensioni sono a tecnologia pneumatica Adaptive Air, lo sterzo dispone di serie di servocomando progressivo. Nel caso di Audi S8, il sistema sterzante è a tecnologia integrale dinamica (in ogni caso disponibile a richiesta su tutte le altre declinazioni) con sospensioni attive ad azione predittiva abbinate a molle pneumatiche adattive.