Audi A3 allstreet TFSI e: la plug-in parte da 50.900 euro

Audi amplia la sua gamma con il lancio della nuova Audi A3 allstreet TFSI e, una variante ibrida plug-in che coniuga l’estetica robusta di un crossover con l’efficienza di un powertrain elettrificato. La A3 allstreet TFSI e si distingue come un modello unico nel segmento premium compatto, offrendo un’esperienza di guida versatile e sostenibile. Adesso è ordinabile presso le concessionarie dei Quattro Anelli.

Audi A3 allstreet TFSI e: look all-terrain

La A3 allstreet TFSI e adotta uno stile all-terrain che la differenzia dalle versioni tradizionali della A3 Sportback e Sedan. Le minigonne, gli archi passaruota e le finiture a contrasto, insieme al single frame ottagonale con griglia a nido d’ape, conferiscono alla vettura un aspetto robusto e dinamico, avvicinandola al design dei modelli Audi Q. L’assetto rialzato di 30 mm non solo accentua l’estetica da crossover, ma offre anche una posizione di guida rialzata e una maggiore accessibilità.

Il cuore pulsante della A3 allstreet TFSI e è il sistema ibrido plug-in che combina un motore termico 1.5 TFSI evo2 a benzina da 150 CV con un motore elettrico sincrono a magneti permanenti (PSM) da 116 CV. Questa sinergia genera una potenza combinata di 204 CV e una coppia di 350 Nm, garantendo prestazioni brillanti con un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi e una velocità massima di 225 km/h.

Autonomia elettrica e ricarica rapida

La batteria ad alta tensione da 25,7 kWh (19,7 kWh effettivi) consente alla A3 allstreet TFSI e di percorrere fino a 138 chilometri WLTP in modalità puramente elettrica. Questa autonomia la rende ideale per gli spostamenti quotidiani a zero emissioni. La ricarica è agevole e veloce grazie alla possibilità di utilizzare la corrente continua (DC) con potenze fino a 50 kW, che permette di ricaricare la batteria dal 10% all’80% in meno di 30 minuti.

La nuova Audi A3 allstreet TFSI e offre un’esperienza di guida dinamica e precisa grazie allo sterzo progressivo e alla taratura specifica delle sospensioni, ottimizzata per ospitare la batteria ad alta tensione sotto il pianale. Il sistema di frenata elettroidraulica garantisce un recupero efficiente dell’energia in frenata, contribuendo all’efficienza complessiva del veicolo.

Disponibilità e dotazioni

La nuova Audi A3 allstreet 40 TFSI e sarà disponibile negli allestimenti Business, Business Advanced e Identity Contrast con prezzi a partire da 50.900 euro. La dotazione di serie è completa e comprende la strumentazione digitale Audi virtual cockpit plus, la navigazione MMI plus con MMI touch, i servizi Audi connect Navigation & Infotainment Plus e numerosi sistemi di assistenza alla guida. L’arrivo nelle concessionarie italiane è previsto per il primo trimestre del 2025.