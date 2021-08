Audi A1 Sportback: allo studio le sportive S1 ed RS1?

Stando a quanto riportato da Autocar, la gamma della Audi A1 Sportback potrebbe essere ampliata alle versioni sportive con le sigle S1 ed RS1 che rappresenterebbero il “canto del cigno” di questa utilitaria premium, destinata a non essere sostituita da alcuna erede diretta.

245 CV o 300 CV di potenza

La nuova Audi S1 e l’inedita RS1 dovrebbero condividere la meccanica con la Volkswagen Golf GTI, quest’ultima a trazione anteriore come la piccola della Casa di Ingolstadt. Quindi, per la nuova S1 Sportback sarebbe previsto il motore a benzina 2.0 TFSI da 245 CV, mentre l’inedita RS1 Sportback dovrebbe essere accreditata della potenza di 300 CV.

Nel segno della tradizione

In passato, la precedente generazione della Audi A1 è stata commercializzata come modello S1 in chiave sportiva con il propulsore 2.0 TFSI da 231 CV di potenza. Inoltre, è stata prodotta anche come A1 quattro in soli 333 esemplari, con l’unità a benzina 2.0 TFSI da 256 CV di potenza abbinata alla trazione integrale quattro.