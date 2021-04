Aston Martin Pastel Collection: serie speciale per la California

Per celebrare la soleggiata California, il concessionario Aston Martin di Newport Beach, uno dei punti vendita di maggior successo della Casa di Gaydon, ha annunciato il lancio di una nuova serie speciale battezzata “Pastel Collection”.

Dedicata a tutta la gamma del Costruttore britannico e sviluppata grazie al supporto della divisione tailor made “Q” di Aston Martin, la serie speciale “Pastel Collection” sarà dedicata in un primo momento a sole 5 vetture, una per ogni modello. Gli americani collezionisti e amanti delle supercar inglesi non devono però disperare, perché nei prossimi 18 mesi anche altri clienti potranno ordinare queste speciali versioni personalizzate.

Le Aston Martin Pastel Collection si distinguono per personalizzazioni cromatiche che interessano sia il corpo vettura che gli interni dei suddetti modelli. Ad esempio, tra i primi 5 modelli spicca una Vantage Coupé con livrea viola pastello, mentre la convertibile “Vantage” sfoggia un viola meno accesso denominato “Cardamom Violet”.

Non passa inosservato nemmeno il SUV DBX con carrozzeria “Vibrant Coral”, un tipo di rosa molto delicato, mentre la top di gamma DB11, proposta sia in versione cabrio che coupé, viene offerta con due diverse varianti di blu, ovvero un celeste chiaro e un azzurro accesso, rispettivamente abbinati a rivestimenti interni color panna e scuri.

I prezzi di listino per queste speciali Aston Martin dedicate alla California partono da 195.680 dollari (circa 160.000 euro secondo il cambio attuale).