Aston Martin One-077 sbatte sul carro attrezzi | Video

Auto esclusive e costose come l’Aston Martin One-077 vanno trattate coi massimi riguardi, anche in virtù del loro valore economico. A volte, però, si materializzano delle dolorose sbavature, con ripercussioni infelici sul portafoglio…e non solo. Il video odierno ce ne offre una prova.

Nel filmato si nota un tizio che, con l’assistenza di un altro soggetto, sta caricando la rara auto inglese sul piano di trasporto di un carro attrezzi. Le operazioni sembrano procedere regolarmente, almeno nella fase iniziale, ma a fine tragitto l’uomo al volante scambia il pedale del gas per quello del freno, schiantando la vettura contro la barriera frontale.

Il filmato non mostra l’entità dei danni patiti dal veicolo, ma si nota la disperazione del coordinatore del carico. Sicuramente le cifre in ballo saranno importanti, anche se l’urto non è stato molto violento. Immagino che qualcuno passerà qualche notte insonne. Pare chiaro che non siano state usate tutte le precauzioni. In altre parole, sembra che ci sia stata una certa dose di leggerezza, ma potrei sbagliarmi. Non tocca a me giudicare l’accaduto. Una cosa è certa: da appassionati, avremmo preferito un esito meno doloroso.

Protagonista della disavventura, come dicevamo, è stata una costosa Aston Martin One-077, nata in un numero di esemplari pari alla cifra che campeggia nella parte terminale della sigla. La sua prima apparizione avvenne al Salone dell’Auto di Parigi del 2008, anche se la produzione iniziò l’anno dopo. Questa fuoriserie esplora un universo speciale e senza compromessi. Infinite le possibilità di personalizzazione. Base strutturale è un telaio in fibra di carbonio, che ospita una carrozzeria in alluminio lavorata a mano. L’energia dinamica giunge da un motore da 7.3 litri di cilindrata, che eroga una potenza massima di 750 cavalli, per una punta velocistica di oltre 350 km/h. Una cifra, direi, molto più alta di quella dell’urto sul carro attrezzi.

Screen shot da video MY79888 (TikTok)