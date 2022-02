Disabile rimane intrappolata per 9 giorni nell’auto rimossa dal carro attrezzi

Alcune notizie non si vorrebbero mai sentire, perché fanno male, però la vita ce le mette davanti. È il caso di un incidente occorso a una donna disabile, rimasta intrappolata per nove giorni dentro un’auto. Teatro dei fatti la città di Kent, nello Stato di Washington (USA). Qui la madre aveva parcheggiato il suo veicolo in una stazione di servizio. Poi si era allontanata, lasciando la figlia dentro la vettura.

Forse per la sua assenza prolungata, il personale dell’impianto si era convinto che il mezzo fosse stato abbandonato. Così ha contattato una società di rimozione, per portarla via. Gli uomini sul carro attrezzi non si sono accorti che dentro c’era una presenza umana: quella della donna disabile. Questa era distesa sul divano posteriore, con tanti vestiti ed oggetti sopra, che forse hanno impedito di cogliere la sua presenza. Credo, tuttavia, che ci sia stata qualche superficialità.

Resta il fatto che l’auto, una Cadillac CTS, è stata portata in un deposito. Qui, dopo nove giorni, una verifica ha rilevato la sua presenza a bordo. A sollecitare la ricerca sono stati gli uomini della polizia che, dopo una denuncia di scomparsa fatta dalla sorella della sfortunata protagonista della vicenda, si sono prontamente attivati, risolvendo in fretta il caso.

Le indagini hanno subito imboccato la strada giusta. Agli uomini delle forze dell’ordine è bastato contattare la società di rimozione per ritrovare la donna disabile. Le squadre di emergenza l’hanno portata immediatamente in ospedale, per un ciclo di cure, a causa delle condizioni serie in cui versava. Una bizzarra storia di sopravvivenza, per fortuna a lieto fine. Ritengo che qualcuno debba mettersi la mano sulla coscienza. Avrete capito a chi faccio riferimento.

Fonte | Carscoops.com