Aston Martin: il teaser di un nuovo modello

Il marchio britannico apre la primavera con un nuovo lancio. Aston Martin anticipa, con un teaser rilasciato sulle sue piattaforme social media, una nuova auto sportiva. Si tratta di un’anteprima che sembra essere strettamente correlata alla Aston Martin Vantage recentemente introdotta come Safety Car di Formula 1.

Debutta lunedì prossimo

In vista dell’anteprima, segnalata per il 22 marzo, nell’immagine rilasciata per ora si possono sbirciare la linea del tetto, la forma arrotondata del cofano e della parte anteriore, l’inserto cromato per le prese d’aria dietro ai parafanghi anteriori, i passaruota muscolosi e lo spoiler posteriore. Tutto fa pensare a un’edizione speciale della Vantage, stradale, ispirata alla nuova “Safety Car”, con tanto di splitter in grado di generare, a 200 km/h, un carico aerodinamico extra di 60 kg.

La versione stradale della nuova Aston Martin Vantage Official F1 Safety Car erediterà le qualità del modello omologato FIA e sfoggerà la carrozzeria con la tonalità speciale del tradizionale colore verde britannico, l ” ‘Aston Martin Racing Green 2021’ .

Messa a punto speciale e qualche CV in più

Se questo dovesse essere il piano reale questa Auto Martin Vantage speciale tecnicamente potrebbe beneficiare anche di sospensioni, sterzo e ammortizzatori migliorati, rinforzi di rigidità, pneumatici a basso profilo e freni in carbo-ceramica, che presentano nuovi canali di raffreddamento dietro la griglia.

Inoltre i clienti potrebbero anche godere di una potenza extra (25 CV) per il potente V8 da 4,0 litri fino a un totale di 535 CV e 685 Nm di coppia. Una configurazione che eredita anche il sistema di raffreddamento della Vantage GT4, con branchie aperte sul cofano anteriore.