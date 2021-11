Aston Martin DBX: le future novità per la Super SUV

Novità in vista per la Aston Martin DBX, la Super SUV del costruttore britannico. In attesa della futura versione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida, la gamma della vettura sarà ampliata l’anno prossimo con nuove configurazioni.

Prima la Mild Hybrid

Nel corso del 2022 è atteso il debutto della nuova Aston Martin DBX Hybrid, con la tecnologia MHEV a propulsione ibrida Mild Hybrid da 48V. Grazie all’abbinamento tra il motore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea e il propulsore elettrico EQ Boost di Mercedes-AMG, la potenza complessiva ammonterà a 457 CV. Inoltre, non è escluso che possa essere commercializzata con la denominazione dedicata Straight Six come speciale versione base.

Ancora più sportiva

L’anno prossimo è prevista anche l’introduzione della Aston Martin DBX in chiave più sportiva, momentaneamente identificata dalla lettera S. Molto probabilmente, adotterà l’unità a benzina 5.2 V12 biturbo da 725 CV di potenza e 900 Nm di coppia massima della supercar DBS. La declinazione standard, invece, potrebbe adottare il motore a benzina 4.0 V8 biturbo da 585 CV di potenza. Il ‘non plus ultra’, tuttavia, sarà rappresentato dalla configurazione Plug-In Hybrid a propulsione ibrida da 843 CV di potenza complessiva, grazie alla tecnologia E-Performance di Mercedes-AMG che abbina il propulsore a benzina 4.0 V8 biturbo da 639 CV all’unità elettrica EQ Power da 204 CV.