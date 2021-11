Aston Martin DBX by Mansory

Mansory ha svelato il suo ultimo progetto, prendendo come base un modello inedito per il preparatore tedesco, l’Aston Martin DBX. Il preparatore afferma di aver rilevato una serie di “carenze” nel SUV britannico e di averla trasformata in una sportività più brutale.

Body-kit in carbonio

Per la carrozzeria Mansory ha optato per un plus esclusivo: carbonio forgiato con effetto marmorizzato che contrasta con la finitura nera lucida della carrozzeria e nuovi passaruota maggiorati che ospitano grandi cerchi in lega gommati con pneumatici anteriori 295/30R24 e posteriori 355/25R24.

Nonostante l’anteriore sia stato rispettato al massimo, il paraurti presenta una parte inferiore completamente nuova con uno spoiler aggiuntivo che aumenta il carico aerodinamico alle alte velocità. Al posteriore troviamo un’ala imponente alla base del paraurti e un’altro alettone montato sulla parte superiore del cancello.

Anche all’interno Mansory ha lasciato un segno speciale, con pelle traforata sui sedili e rifiniture attraenti sui sedili, braccioli e pannelli delle porte decorati con un appariscente verde fluorescente.

Upgrade per il V8, +250 CV

Dal punto di vista meccanico i tecnici Mansory hanno montato nuovi turbocompressori per il V8 biturbo da 4.0 litri, oltre a una nuova unità di controllo del motore, un sistema di scarico con due scarichi paralleli e un nuovo filtro dell’aria.

Il risultato è una potenza massima di 800 CV (+250 CV) e una coppia massima di 1000 Nm (+300 Nm). Con questo upgrade l’Aston Martin DBX di Mansory offre prestazioni davvero bestiali: accelera da zero a 100 km/h in 2,8 secondi – originariamente ne impiega 4,5 secondi – e raggiunge una velocità massima di 325 km/h, rispetto ai 290 km/h del modello di serie. Il suo prezzo? Come di consueto Mansory lo rivelerà solo agli interessati…