All’asta una supercar V12, su telaio della Ferrari F40

La Ferrari F40 è la supercar più affascinante di sempre. Rientra, inoltre, nella cerchia delle “rosse” più carismatiche e coinvolgenti di tutti i tempi. Ciascun esemplare della serie è stato dotato di un potente motore V8 biturbo da 2.936 centimetri cubi. Incredibili le scariche di adrenalina regalate da questo cuore vulcanico, perfettamente intonato al look da prototipo del modello.

Esiste però una F40 ricostruita, con motore V12. Ovviamente non porta il “cavallino rampante” sul cofano, ma il telaio è ufficiale. Giunge infatti da un esemplare usato per i crash test aziendali. Quello chassis è stato ricostruito nei primi anni 2000 da Simpson Motorsport.

Per ridare forma all’auto, gli autori del recupero hanno seguito un percorso completamente diverso da quello standard. Piuttosto che lanciarsi alla ricerca di un 8 cilindri sovralimentato, hanno scelto l’uso di un 12 cilindri aspirato da 5.5 litri di cilindrata, proveniente da una 550 Maranello.

Il risultato? Una potenza massima di 485 cavalli, contro i 478 dell’unità standard, ma con un’erogazione completamente diversa. L’energia giunge al suolo col supporto di una trasmissione Hewland. Ovviamente, la vettura non è più una vera Ferrari F40, ma una Simpson, anche se il telaio appartiene a un esemplare da crash test della “belva” di Maranello.

Per la carrozzeria si è scelto lo stile della F40 GTE da gara. In questa veste, l’auto ha preso parte ad alcuni eventi sportivi in Europa. Ora è all’asta. La vendita viene gestita dagli specialisti di Iconic Auctioneers. Le stime della vigilia ballano da 500 mila a 600 mila sterline. Per conoscere il prezzo di aggiudicazione, bisognerà aspettare il 23 del mese di agosto, quando l’alienazione andrà in scena a Silverstone.

Fonte | Carscoops