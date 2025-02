“Non è la destinazione, è il viaggio che conta”. Mai citazione fu più adatta per descrivere la nuova frontiera del gaming automobilistico che sta per fare il suo debutto. Assetto Corsa Evo, l’ultima creazione dello studio italiano Kunos Simulazioni, si appresta a ridefinire il concetto di simulatore di guida, bilanciando in modo magistrale realismo e accessibilità per un’esperienza che promette di conquistare sia i veterani che i nuovi appassionati del genere.

Assetto Corsa, netto cambiamento

Questa nuova iterazione della celebre serie segna un netto cambiamento rispetto alla rigorosa impostazione simulativa del suo predecessore, Assetto Corsa Competizione. Con un approccio più inclusivo, il titolo mantiene un’accurata fisica di guida ma semplifica alcuni aspetti tecnici, come la configurazione dei veicoli. A compensare, troviamo una grafica fotorealistica e un’esperienza di gioco più accessibile.

Il punto di forza rimane l’attenzione al dettaglio nella fisica di guida. Con un volante di qualità, ogni minima variazione nell’aderenza e nel comportamento del veicolo viene trasmessa al giocatore con precisione estrema, consentendo di esplorare tecniche di guida avanzate con un realismo senza precedenti.

Il parco auto è davvero impressionante, con oltre 100 vetture che spaziano dalle auto da competizione alle supercar stradali. Tra queste spiccano gioielli come la Ferrari 488 Challenge Evo e l’iconica Alfa Romeo Giulia GTAm. Il comparto circuiti non è da meno, offrendo 20 tracciati internazionali riprodotti con una fedeltà straordinaria.

C’è la modalità Open World

La vera innovazione arriva con l’introduzione di una modalità open world: un’area esplorabile di 40 chilometri quadrati attorno al leggendario Nürburgring. Questa novità, unita a un sistema di Patenti in stile Gran Turismo e a meccaniche di progressione basate sull’esperienza, rappresenta un’evoluzione significativa per il franchise.

Kunos Simulazioni ha saputo trovare il giusto equilibrio tra gli elementi hardcore della simulazione e funzionalità più accessibili, creando un prodotto capace di soddisfare ogni tipo di giocatore. Dalla grafica next-gen alla fisica impeccabile, passando per contenuti variegati, Assetto Corsa Evo si candida a diventare il nuovo punto di riferimento nel panorama dei racing game su PC.