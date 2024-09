Ariel, celebre per la sua iconica Atom, ha presentato la e-Nomad, un concept elettrico che rappresenta un punto di svolta per il marchio nel mondo dell’off-road. Derivata dalla Nomad 2, la e-Nomad integra un sistema di propulsione completamente elettrico, proiettando Ariel verso il futuro della mobilità sostenibile senza rinunciare alle performance estreme che hanno reso il marchio famoso.

La e-Nomad pesa solo 897 kg e monta un motore elettrico posteriore capace di erogare 281 CV e 490 Nm di coppia. Questa combinazione tra peso ridotto e potenza elevata permette all’auto di scattare da 0 a 100 km/h in soli 3,4 secondi, collocandola tra le più veloci del suo segmento. L’energia proviene da un pacco batteria da 41 kWh, posizionato dietro l’abitacolo, che assicura un’autonomia di circa 240 km. La ricarica rapida dal 20 all’80% richiede meno di 25 minuti con un caricatore rapido DC, garantendo tempi di fermo ridotti anche nelle avventure off-road più impegnative.

La carrozzeria della e-Nomad è stata disegnata per ottimizzare l’efficienza aerodinamica, riducendo la resistenza del 30% rispetto ai modelli precedenti. Ariel ha scelto di utilizzare materiali innovativi e sostenibili, come fibre di lino e bio-compositi, che offrono un peso inferiore rispetto alla fibra di carbonio e riducono l’impatto ambientale durante la produzione. Questi materiali non solo migliorano le prestazioni, ma sottolineano anche l’impegno di Ariel verso un futuro più ecologico.

Nonostante le specifiche entusiasmanti, Ariel non ha ancora deciso se produrre la e-Nomad in serie. Il concept sarà sottoposto a un rigoroso programma di test e il feedback dei clienti giocherà un ruolo cruciale nella decisione finale. Se approvata, la e-Nomad potrebbe diventare una compagna perfetta per la versione a combustione interna, ampliando l’offerta di Ariel e introducendo una nuova dimensione all’esperienza di guida off-road.

La e-Nomad non è solo un’auto elettrica; rappresenta una visione innovativa dell’avventura off-road, pronta a conquistare anche i puristi del marchio Ariel grazie a prestazioni eccellenti e un design rispettoso dell’ambiente.