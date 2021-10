Ariel Atom, un razzo sull’Autobahn [Video]

L’Ariel Atom è un’auto votata al grande divertimento di guida. Questa singolare creatura ad alte prestazioni ha il telaio che funge da carrozzeria. Spogliata di tutto il superfluo e con pannelli in fibra di carbonio, ha un peso alla bilancia di soli 550 chilogrammi. Facile intuire l’energia che può imprimere su un corpo così leggero il motore 2.0 litri della Honda Civic Type R, con i suoi 320 cavalli di potenza e 420 Nm di coppia.

Le prestazioni sono da corsa, specie sul fronte dell’accelerazione. Il passaggio da 0 a 100 km/h viene infatti coperto in soli 2.7 secondi: roba da hypercar. Ciò che i numeri non raccontano è però il godimento che se ne trae al volante. Non è un caso che la vettura sia una delle preferite dagli appassionati dei track days. Questa leggerissima supercar è una vera goduria tra i cordoli.

Qualcuno la adopera anche su strade aperte al traffico, prendendo gli opportuni accorgimenti, come l’uso degli occhiali, dei guanti e dei tappi alle orecchie, per evitare danni all’udito a causa del sound acuto e veramente racing del suo cuore sportivo. L’ideale, comunque, sarebbe il ricorso al casco, perché questa vettura è molto simile a una moto. Anche se non è un mezzo pratico per l’uso quotidiano, le emozioni che regala sul fronte dinamico sono elettrizzanti.

Il video odierno, pubblicato sul canale YouTube di AutoTopNL, ci porta a bordo dell’Ariel Atom durante un’uscita quotidiana, fra strade ordinarie ed autostrada. Nel filmato si coglie la fortissima spinta della vettura e una sua incursione, in un’Autobahn tedesca, nel territorio dei 243 km/h (ma la punta è di 250 km/h). I passaggi di marcia, col cambio manuale a 6 rapporti, aggiungono ulteriore note di goduria all’esperienza, che vi consigliamo di gustare nel video. Buona visione.