Aria condizionata: i posti più caldi del mondo dove è indispensabile [Video]

Complice il cambiamento climatico, le temperature estive stanno diventando sempre più calde e insopportabili e l’unico modo per resistere in auto è avere un’aria condizionata che funzioni in maniera efficiente. Nonostante questa estate si siano registrate temperature record, uno degli anni più caldi di sempre è stato il 2017. Le temperature raggiunte in quell’anno sono state incredibili, come testimonia il video pubblicato da Reuters che vi proponiamo. In quel periodo il record di temperature è stato raggiunto alla Furnace Creek, nella Death Valley (California). In luoghi come questo l’escursione termica fra l’interno dell’auto e l’esterno risulta talmente elevata che può causare alle persone un malessere istantaneo.

Aria condizionata: come controllare il funzionamento

L’unico modo di resistere in auto in questi luoghi è avere un sistema di aria condizionata efficiente che sia in grado di rinfrescare l’abitacolo anche se all’esterno ci sono temperature estreme. Per determinare il corretto funzionamento del climatizzatore è necessario controllare con un termometro che la temperatura dell’aria all’uscita dalle bocchette sia tra 5 e gli 8 gradi. Se invece la temperatura viaggia sopra i 13° l’impianto non funziona correttamente.

Come abbassare rapidamente la temperatura

Per abbassare rapidamente la temperatura all’interno di un veicolo è necessario impostare il dispositivo di climatizzazione alla temperatura più bassa per qualche minuto, facendo attenzione che le bocchette siano orientate verso l’alto o verso il basso, di conseguenza bisogna evitare di puntarle direttamente sul corpo delle persone presenti in auto. Ricordiamo inoltre che se l’auto si trova in movimento l’aria condizionata funzionerà in maniera ottimale. Infine, onde evitare problemi di salute, la differenza di temperatura fra l’esterno e l’interno dell’auto non dovrebbe essere superiore di 6-7 gradi, ovviamente se parliamo di temperature standard e non estreme come quelle viste nel filmato.