Apple iCar interromperà il dominio di Tesla? [RENDER]

Apple iCar potrebbe essere il nome della prima auto della multinazionale di Cupertino. Sono anni che Apple lavora a questo progetto ma al momento non si sa ancora quando arriverà sul mercato. Di certo si tratterà di un modello che rappresenterà una rivoluzione per l’intero settore come del resto è consuetudine per Apple che ogni volta che introduce una novità sul mercato finisce per rivoluzionare tutto.

Ecco come potrebbe apparire in futuro la nuova Apple iCar che vedremo forse nel 2027

Apple iCar dovrebbe essere una vettura elettrica dotata di guida autonoma con un design molto moderno e futuristico. Di questa auto sappiamo che costerà meno di 100 mila euro e non sarà dotata di guida autonoma di livello 5 come invece si era ipotizzato in un primo momento. Il suo arrivo è stato ritardato e dunque si dovrà aspettare almeno il 2027 per il suo debutto.

Il suo abitacolo sarà molto tecnologico e usufrirà delle tecnologie messe a punto da Apple. Nonostante manchi molto al suo debutto, sul web continuano a circolare render che provano ad immaginare quello che potrebbe essere il suo design. L’ultima ipotesi è quella del designer e creatore digitale Tedoradze Giorgi che nel suo profilo di Instagram ha pubblicato la sua personale ipotesi di come sarà la futura Apple iCar. Sono in molti a pensare che questa vettura potrebbe interrompere il dominio di Tesla nel segmento delle auto elettriche.