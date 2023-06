ANFIA: Roberto Vavassori è il nuovo presidente dell’associazione

Ieri mattina, a Roma, l’Assemblea Generale degli Associati di ANFIA (Associazione Nazionale Filiera Industria Automobilistica) ha eletto Roberto Vavassori, Chief Public Affairs Officer e membro del board di Brembo, alla Presidenza dell’associazione per il quadriennio 2023-2026.

Dopodiché si è svolta l’Assemblea Pubblica ANFIA, che si è concentrata sul tema della transizione tecnologica ed energetica del settore automobilistico, delineandone gli scenari futuri. All’assemblea ha partecipato anche Massimo Bitonci, Sottosegretario al Ministero delle Imprese e del Made in Italy, ed è stata moderata dal direttore di Quattroruote Gianluca Pellegrini.

Al termine si è aperta una tavola rotonda in cui si sono confrontate le strategie e le misure di politica industriale per accompagnare le imprese nella trasformazione in tre dei maggiori paesi europei: Italia, Francia e Polonia.

Dopo la relazione d’apertura del presidente uscente Paolo Scudieri, il neopresidente Vavassori ha introdotto i lavori soffermandosi su tre elementi centrali del percorso evolutivo intrapreso dall’industria manifatturiera, automotive in particolare: decarbonizzazione, digitalizzazione e regolamentazione.

Adolfo Urso, Ministro delle Imprese e del Made in Italy, attraverso un videomessaggio, ha confermato l’attenzione delle istituzioni verso le criticità della transizione per le imprese automotive italiane. Nel successivo intervento, Gianluca Di Loreto – partner Bain & Company – ha presentato uno scenario e ha tracciato il quadro delle attuali sfide che impattano a livello globale su tutti i player automotive, aprendo una riflessione sui limiti che la frammentazione della filiera italiana del comparto pone al posizionamento competitivo delle aziende che ne fanno parte.

La seconda parte dell’evento ha visto una tavola rotonda moderata da Gianluca Pellegrini, a cui hanno partecipato il nuovo presidente di ANFIA Roberto Vavassori, il presidente di PFA (associazione francese dell’industria automotive) Luc Chatel e il presidente di PZPM (associazione polacca del settore) Jakub Farys.