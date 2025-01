Android Auto continua a rappresentare una sfida per molti utenti, in particolare per chi utilizza la modalità wireless con dispositivi aggiornati ad Android 14 e Android 15. Nonostante le promesse di miglioramenti con ogni nuova versione del sistema operativo, i disservizi sembrano persistere senza soluzione.

Android 14 e 15, problemi notevoli

Le segnalazioni provengono soprattutto dai possessori di Google Pixel, che hanno ricevuto per primi gli aggiornamenti. Tra i problemi più comuni si registrano la scomparsa del tasto per la gestione della lingua e l’impossibilità di avviare il sistema. Inoltre, chi utilizza la connessione wireless sembra riscontrare un numero maggiore di bug, mentre l’uso del cavo attenua parzialmente i disagi.

Le testimonianze degli utenti evidenziano una situazione eterogenea, con problemi che variano in base al dispositivo utilizzato. Questo rende difficile individuare bug comuni e sviluppare soluzioni efficaci. In alcuni casi, l’aggiornamento ad Android 15 ha persino introdotto nuovi malfunzionamenti, aggravando i problemi già esistenti.

A complicare ulteriormente la situazione, c’è la difficoltà di effettuare un downgrade Android. Sebbene questa operazione potrebbe offrire una soluzione temporanea, è sconsigliata alla maggior parte degli utenti a causa della sua complessità tecnica e dei rischi potenziali.

Come risolvere i problemi

Google ha riconosciuto i disagi e promesso un OTA fix per risolvere i principali problemi connessione. Tuttavia, i tempi di rilascio sembrano essere lunghi, lasciando molti utenti in attesa. Le prime segnalazioni di bug risalgono a novembre, ma ancora oggi non tutti i disservizi sono stati risolti.

Questa situazione sottolinea le difficoltà di Google nel garantire un’esperienza stabile per Android Auto, specialmente nella modalità wireless. Per il momento, agli utenti non resta che armarsi di pazienza e attendere futuri aggiornamenti correttivi che possano finalmente risolvere questi problemi.