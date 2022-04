Anche i monopattini possono suonare come un V12

Una delle cose che fa soffrire gli appassionati, con riferimento ai veicoli elettrici, è la mancanza di musicalità meccaniche. Nessuno, però, si era posto il problema del sound per i monopattini, dai quali non ci aspetta certo emozioni rombanti, ma qualcuno la pensa in modo diverso. Ecco allora giungere sul mercato il “Ninebot Engine Speaker Engine Sound Simulation System”, un altoparlante Bluetooth per i modelli Segway, che simula diversi tipi di suoni endotermici. Si spazia da quelli dei motori monocilindrici e bicilindrici a quelli dei raffinati V8 e V12.

L’effetto è singolare, anche perché il timbro di voce cresce in linea con l’intensità dei colpi di acceleratore. Immagino l’effetto suscitato, durante la marcia stradale, su molte persone che, sentendo il sound, potrebbero girarsi per cercare di ammirare una bella auto sportiva, non rilevando però la sua presenza, con somma delusione. Lo speaker Ninebot si può collegare facilmente al manubrio dei monopattini ed è resistente ai più comuni agenti atmosferici (standard IP55), come acqua e polvere. Il prezzo della cassa, al momento in cui scriviamo, è di 150 dollari negli USA.