Roma si prepara a diventare il palcoscenico di un evento straordinario dedicato al mondo dell’automobilismo italiano. Dal 24 al 27 aprile 2025, la Città Eterna ospiterà la prima edizione dell’Anantara Concorso Roma, una celebrazione esclusiva dell’eccellenza automobilistica italiana, in un’atmosfera di lusso ed eleganza.

L’evento coincide con il centenario del Concorso d’Eleganza, nato nel 1926, e vedrà la partecipazione di 50 straordinarie auto iconiche, che sfileranno attraverso le vie storiche della capitale per raggiungere la suggestiva Villa Borghese, dove saranno esposte per l’intero weekend. Un tributo alla storia e alla creatività italiana.

Tra i partner prestigiosi che sostengono questa iniziativa spiccano nomi di fama internazionale: Richard Mille, Official Timing Partner, UBS come sponsor principale, e altri marchi iconici come Lamborghini Polo Storico, Maserati, Acqua di Parma e Veuve Clicquot. Questi brand, simboli di eccellenza, contribuiranno a rendere l’evento un’esperienza indimenticabile.

Il programma prenderà il via il 25 aprile con il “Giro d’Anantara”, una parata che condurrà le vetture da Anantara Palazzo Naiadi Rome Hotel fino a Frascati, per poi concludersi presso la storica Casina Valadier. Questa spettacolare apertura offrirà un viaggio attraverso la bellezza e la tradizione del territorio romano.

La selezione delle vetture, suddivise in 12 categorie, racconta un secolo di evoluzione dell’automobilismo italiano. Tra i modelli esposti, una Fiat del 1902, simbolo dei primi passi del settore, e capolavori contemporanei come la Pagani Zonda Viola del 2018 e la Ferrari 499P, vincitrice della 24 Ore di Le Mans nel 2024. Particolare attenzione sarà dedicata alla Carrozzeria Zagato, con una classe speciale a essa riservata, e alle Gran Turismo degli anni ’60 e ’70, rappresentate da modelli iconici come la Lamborghini Miura, protagonista del celebre film “The Italian Job”.

Non mancheranno pezzi unici dal valore storico, come un’Alfa Romeo 6C appartenuta a Franco Mazzotti, cofondatore della Mille Miglia, e un modello utilizzato dall’autista personale di Benito Mussolini, testimonianze di un’epoca che ha segnato profondamente la storia d’Italia.

Il pubblico avrà l’opportunità di ammirare queste meraviglie durante le giornate del 26 e 27 aprile, quando una giuria di esperti, presieduta da Adolfo Orsi, valuterà le vetture in esposizione. Il culmine dell’evento sarà la premiazione del “Best in Show”, prevista per domenica pomeriggio, che consacrerà l’auto più rappresentativa di questa celebrazione.

Per gli appassionati e gli amanti del design automobilistico, i biglietti per partecipare a questa imperdibile manifestazione sono già disponibili sul sito ufficiale www.anantaraconcorsoroma.com. Un’occasione unica per immergersi nella storia, nel lusso e nella creatività che rendono l’Italia un punto di riferimento nel panorama automobilistico mondiale.

Anantara Concorso 2025: le vetture partecipanti

CLASSE I — I Pionieri

1902 FIAT 12/16 HP tonneau (solo d’esposizione) 1911 SGV 20HP runabout (solo d’esposizione)

CLASSE II — Tra le Due Guerre

1920 A.L.F.A. 20-30 HP Torpedo (Carrozzeria Falco) 1929 Alfa Romeo 6C 1750 Sport (Carrozzeria Zagato) 1934 Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo 1935 Alfa Romeo 6C 2300 Gran Turismo Pescara Spider (Carrozzeria Touring) 1938 Alfa Romeo 6C 2300 B Berlinetta (Carrozzeria Touring) 1938 Lancia Astura Cabriolet (Carrozzeria Boneschi)

CLASSE III — Le vetture del primo dopoguerra

1945 Alfa Romeo 6C 2500 S Cabriolet (Carrozzeria Pinin Farina) 1949 Alfa Romeo 6C 2500 SS (Carrozzeria Pinin Farina) 1951 Fiat 1400 “Supergioiello” (Carrozzeria Ghia) 1951 Ferrari 212 Export Berlinetta Le Mans (Carrozzeria Touring)

CLASSE IV — Le Sport degli Anni Cinquanta

1954 Ferrari 250 Monza (Carrozzeria Pinin Farina) 1954 Ferrari 500 Mondial (Carrozzeria Pinin Farina) (solo d’esposizione) 1956 Maserati 200S (Carrozzeria Fantuzzi) 1957 Ferrari 500 TRC (Carrozzeria Scaglietti)

CLASSE V — Le Ferrari Sport con motore posteriore

1959 Ferrari Dino 196 S (Carrozzeria Fantuzzi) 1963 Ferrari 275 P (Carrozzeria Fantuzzi) 1964 Ferrari 250 LM (Carrozzeria Pininfarina/Scaglietti) (solo d’esposizione)

CLASSE VI — Le Gran Turismo degli Anni Cinquanta

1953 Fiat V8 Supersonica (Carrozzeria Ghia) 1953 Siata 208S Berlinetta (Carrozzeria Balbo) 1953 Ferrari 250 MM Berlinetta (Carrozzeria Pinin Farina) 1954 Ferrari 250 Europa (Carrozzeria Pinin Farina) 1957 Maserati 3500 GT Coupé (Carrozzeria Touring)

CLASSE VII – Le Zagato sportive

1956 Alfa Romeo 1900 SSZ (Carrozzeria Zagato) 1956 Maserati A6G/54 Berlinetta (Carrozzeria Zagato) 1959 Lancia Flaminia (Carrozzeria Zagato) 1962 Alfa Romeo Giulietta SZ (Carrozzeria Zagato) 1991 ca. Ferrari 348 TB Elaborazione (Carrozzeria Zagato) (solo d’esposizione)

CLASSE VIII — Le Spider degli Anni Cinquanta

1951 Cisitalia 202 SC Gran Sport Cabriolet (Carrozzeria Vignale) 1957 Fiat 500 Spider (Allemano) 1958 Lancia Aurelia B24 Convertibile (Carrozzeria Pinin Farina) 1958 Ferrari 250 GT California Spyder (Carrozzeria Scaglietti) (solo d’esposizione)

CLASSE IX — Le sportive degli Anni Sessanta

1960 Ferrari 250 GT Berlinetta Competizione (Carrozzeria Pinin Farina) 1966 Ferrari 275 GTB/6C (Carrozzeria Pininfarina/Scaglietti) 1968 Lamborghini Miura P400 (Carrozzeria Bertone) 1970 Lamborghini Miura P400 S (Carrozzeria Bertone) 1970 Maserati Ghibli SS (Carrozzeria Ghia) 1973 Ferrari 365 GTB/4 “Daytona” Competizione (Carrozzeria Pininfarina)

CLASSE X — Le Spider degli Anni Sessanta

1960 Maserati 3500 GT Spyder (Carrozzeria Vignale) 1961 Maserati 3500 GT Spyder (Carrozzeria Vignale) 1967 Ferrari 330 GTS (Carrozzeria Pininfarina)

CLASSE XI — Gli Anni Ottanta

1982 Ferrari 512 BBi (Carrozzeria Pininfarina) 1981 Lamborghini Countach LP400 (Carrozzeria Bertone) 1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary (Carrozzeria Bertone) 1989 Ferrari F40 Michelotto (Carrozzeria Pininfarina) 1989 Lamborghini Countach 25th Anniversary (Carrozzeria Bertone)

CLASSE XII — Le moderne