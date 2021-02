AMG Driving Academy Italia 2021: si parte da Magione

Motori pronti a rombare per il ritorno in pista dell’AMG Driving Academy Italia. I corsi di pilotaggio del marchio high performance di Mercedes si articoleranno in nove appuntamenti nel 2021. Ad aprire le danze ci penserà la sessione di Magione, in programma il prossimo 20 aprile.

Qui gli ospiti potranno tuffarsi nelle emozioni della guida sportiva con le ultime novità della casa di Affalterbach: dalle compatte, equipaggiate col potente quattro cilindri di due litri, ai modelli con le performance elettrificate dei propulsori 53 AMG EQ BOOST, fino ad arrivare alla famiglia GT al gran completo.

I protagonisti dei corsi saranno assistiti da un team di professionisti, che cercheranno di trasmettere i segreti del buon pilotaggio, per consentire agli allievi di migliorare il proprio stile di guida e di affrontare al meglio le diverse situazioni di marcia, aumentando la sicurezza attiva, grazie anche ad una maggiore consapevolezza. Il programma offre la possibilità di scegliere tra diversi livelli di training, per segnare le tappe di un cammino di crescita continua al volante. Fra le piste più importanti presenti nel calendario ci sono quelle di Imola e Vallelunga.

Massima attenzione, ovviamente, anche per gli aspetti sanitari, in epoca di Coronavirus, come dichiara Massimo Arduini (responsabile dell’AMG Driving Academy Italia): “La sicurezza rappresenta per noi una priorità assoluta, non solo in pista. Per questo tutti i corsi si svolgeranno nel più stretto rispetto delle misure anti Covid-19, attraverso i medesimi presidi e stesse misure precauzionali che lo scorso anno ci hanno permesso di ospitare regolarmente tutti i corsi previsti“.