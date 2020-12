Mercedes-AMG SL: la sostituta della GT Roadster arriva nel 2021

L’erede dell’attuale Mercedes-Benz SL, nota anche come modello R232, debutterà nel corso del prossimo anno e sarà proposta solo nella configurazione sportiva griffata Mercedes-AMG. Infatti, rappresenterà la variante ‘aperta’ della nuova Mercedes-AMG GT e, pertanto, sarà la sostituta della GT Roadster.

Esteticamente, la nuova Mercedes-AMG SL sarà riconoscibile per la capote in tela al posto dell’attuale soluzione in metallo, mentre l’abitacolo – diversamente dalla declinazione coupé a due posti – sarà caratterizzato dalla configurazione secondo lo schema 2+2.

Per quanto riguarda le motorizzazioni, la nuova Mercedes-AMG SL sarà disponibile nelle versioni SL43 ed SL53 con il propulsore a benzina 3.0 Turbo a sei cilindri in linea da 390 CV e 470 CV di potenza, nonché nella declinazione SL63 con il motore di pari alimentazione 4.0 V8 biturbo da 612 CV di potenza, tutte dotate della tecnologia EQ Boost a propulsione ibrida ‘mild hybrid’ e abbinate alla trazione integrale 4Matic+. Inoltre, la gamma dovrebbe comprendere anche le configurazioni a propulsione ibrida Plug-In con le sigle SL63e (mossa dal propulsore a benzina 2.0 Turbo a quattro cilindri abbinato all’unità elettrica EQ Power) ed SL73e (da oltre 800 CV di potenza complessiva).