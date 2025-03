Alpine A390: un nome destinato a scuotere il mercato dei SUV elettrici. Il marchio francese Alpine svela un attesissimo crossover elettrico che promette di ridefinire gli standard del segmento, combinando potenza, tecnologia e un design distintivo. L’auto sarà presentata ufficialmente il 27 maggio, in occasione del 70° anniversario del brand, con l’obiettivo di competere direttamente con il Porsche Macan EV.

In corso i test in Svezia

Attualmente in fase di test sulle nevi svedesi, l’Alpine A390 si distingue per un’architettura elettrica avanzata basata su tre motori. Questa configurazione è supportata da cinque modalità di guida, tra cui una specifica per la pista, e da un sistema di torque vectoring che garantisce un’esperienza di guida dinamica e fedele al DNA sportivo del marchio.

Le dimensioni del veicolo sono state progettate con cura: con una lunghezza di 181,7 pollici, un’altezza di 60 pollici e una larghezza di 74 pollici, l’Alpine A390 si posiziona strategicamente nel segmento dei crossover compatti premium. La linea del tetto, filante e aerodinamica, richiama più una berlina sportiva che un tradizionale SUV, rafforzando il carattere di un vero SUV sportivo.

DNA sportivo per il SUV di Alpine

Il progetto trae ispirazione dall’heritage francese, con la produzione concentrata nello storico stabilimento di Dieppe. Tra i dettagli di eccellenza, spiccano l’impianto audio Devialet e gli pneumatici Michelin su misura. Inoltre, l’influenza della Formula 1 dettagli emerge in elementi come il volante sportivo, dotato di controlli dedicati per le funzioni Overtake e Recharge.

Infine, il design si distingue per una firma luminosa ispirata alla concept car A390_β, caratterizzata da un originale motivo a tre triangoli luminosi che simboleggiano una cometa in movimento. Questo dettaglio enfatizza l’approccio innovativo del marchio al design e consolida l’identità unica del veicolo.