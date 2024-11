Alpine A110 Monochromatic: la fusione perfetta tra arte e ingegneria

La Alpine A110 Monochromatic è un’opera d’arte in movimento, nata dalla visione creativa di Alpine e Mathieu Cesar, celebre fotografo noto per il suo stile retro-futuristico. Il progetto celebra la purezza delle forme, combinando prestazioni e design in un’inedita esplorazione monocromatica.

Un’estetica senza tempo

Mathieu Cesar ha voluto catturare l’essenza della A110 eliminando il colore, concentrandosi esclusivamente su luci e ombre. La tavolozza monocromatica – bianco, nero e sfumature di grigio – esalta le linee iconiche dell’auto, trasformandola in un capolavoro che sfida il tempo. Ogni dettaglio, dal frontale nero lucido alle sfumature lungo i fianchi, racconta una storia di eleganza e dinamismo.

“La Monochromatic è un’estensione del mio universo creativo”, afferma Cesar. “Abbiamo voluto esaltare l’ingegneria umana che si nasconde dietro l’A110, rendendola un simbolo universale.”

Prestazioni che ispirano

Sotto la carrozzeria scolpita, la A110 Monochromatic conserva tutta la potenza del modello A110 S. Il motore 1.8 turbo da 300 CV permette di raggiungere i 100 km/h in soli 4,2 secondi, garantendo un’esperienza di guida emozionante sia su strada che in pista. Il rapporto peso/potenza di 3,7 kg/CV sottolinea la combinazione di leggerezza e prestazioni.

Un abitacolo artistico

Gli interni seguono la filosofia monocromatica: contrasto netto tra il bianco e il nero, arricchito da materiali leggeri come l’alluminio e dettagli stampati in 3D. La selleria sfumata e gli elementi decorativi creano un ambiente raffinato che unisce artigianato e tecnologia.

Un dialogo tra arte e ingegneria

La A110 Monochromatic rappresenta un nuovo capitolo nella tradizione Alpine Art Car, che negli anni ha visto collaborazioni con artisti come Felipe Pantone e Arne Quinze. Cesar ha immortalato l’auto in una serie di scatti suggestivi, esplorando il connubio tra estetica e ingegneria.

Secondo Antony Villain, Direttore del Design Alpine, “La Monochromatic è un dialogo tra due arti: la fotografia e il design automobilistico, un’espressione di passione ed emozione.” Con la A110 Monochromatic, Alpine dimostra che l’innovazione non riguarda solo la tecnologia, ma anche l’anima delle sue creazioni.