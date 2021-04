Alpine A110: la versione speciale Trackside per Alonso e Ocon

In occasione del Gran Premio dell’Emilia Romagna di Formula 1, tenutosi lo scorso weekend sul circuito di Imola, i piloti Fernando Alonso ed Esteban Ocon del team Alpine F1 hanno ricevuto la speciale Alpine A110 Trackside che, d’ora in poi, utilizzeranno per gli spostamenti quotidiani durante gli appuntamenti europei del Circus.

Come la monoposto A521

Esteticamente, la nuova Alpina A110 Trackside è riconoscibile per la livrea tricolore blu, bianco e rosso della carrozzeria, in linea con la monoposto Alpine A521 di Formula 1. Inoltre, sono caratterizzate anche dai numeri di gara dei due piloti della scuderia francese, ovvero 14 per Fernando Alonso e 31 per Esteban Ocon.

Derivazione sul tema della A110S

La nuova Alpine A110 Trackside rappresenta la versione speciale della A110S, ovvero il modello più performante della coupé transalpina, in quanto equipaggiata con il motore a benzina 1.8 TCe da 292 CV di potenza. Tuttavia, l’aspetto principale di questa vettura è la massa di coli 1.114 kg che favorisce il rapporto tra peso e potenza dal punto di vista prestazionale.