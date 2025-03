Alpine A110 GT4+: potenza, innovazione e DNA rally per ridefinire le competizioni GT4. Con un mix perfetto di tecnologia avanzata, soluzioni derivate dal mondo dei rally e componenti all’avanguardia, questa nuova versione si impone come un punto di riferimento per gli appassionati di Gran Turismo.

Tante le modifiche

Rispetto al modello originale del 2018, la nuova A110 GT4+ conserva i principi di leggerezza e agilità che hanno reso celebre la gamma Alpine, ma li arricchisce con miglioramenti significativi. Tra le novità spicca il radiatore anteriore ottimizzato, abbinato a una presa d’aria in carbonio, che assicura una gestione termica ideale anche nelle condizioni di gara più impegnative.

Un aspetto cruciale è l’adozione di tecnologie derivate dall’A110 Rallye GT+, come il sistema di sovralimentazione e l’impianto di raffreddamento riprogettati per garantire prestazioni elevate durante l’intera competizione. Inoltre, il sensore di pressione atmosferica consente al motore di adattarsi automaticamente alle variazioni di altitudine, mantenendo un’erogazione di potenza ottimale in ogni situazione.

Per quanto riguarda l’aerodinamica, la GT4+ introduce uno splitter in materiali naturali rinforzati e un cupolino posteriore traforato in carbonio, soluzioni che migliorano la stabilità alle alte velocità. Anche il cambio è stato aggiornato con sistemi anti-lag e antipattinamento per garantire prestazioni superiori su ogni circuito.

Il prezzo

La vettura, conforme alle normative SRO Motorsports per sette anni, è disponibile al prezzo di 220.000 euro (IVA esclusa). Per i proprietari delle versioni precedenti, Alpine offre un kit di aggiornamento al costo di 34.000 euro (IVA esclusa), permettendo di integrare le nuove tecnologie senza dover acquistare un’auto completamente nuova.

Le specifiche tecniche sottolineano il carattere racing della A110 GT4+: peso di 1.080 kg, motore 4 cilindri 1.8 turbo con una potenza variabile tra 350 e 400 CV (in base al Balance of Performance), cambio sequenziale a 6 rapporti e cerchi da 18 pollici (9×18 all’anteriore, 10×18 al posteriore). La sicurezza è garantita da un roll bar omologato FIA, sedile da corsa con cinture Sabelt a 6 punti, freni Brembo con pinze a 6 pistoncini all’anteriore e 4 al posteriore, ABS Bosch Motorsport regolabile e un serbatoio da 95 litri omologato FIA FT3.

Con questa evoluzione, Alpine ribadisce la propria leadership nel panorama delle competizioni GT4, offrendo una vettura che unisce tecnologia avanzata e accessibilità per team e piloti in cerca di prestazioni elevate.