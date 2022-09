Alpina XB7: SUV sportivo da 639 CV

La conosciamo come BMW X7, ma l’Alpina l’ha rivisitata cambiandole anche il nome in XB7. La vettura è aggiornata al MY 2023, e riceve l’elettrificazione mediante un sistema mild hybrid.

BMW X7 cambia look diventando l’Alpina XB7

Se la BMW X7 non vi convince e cercate uno stile più ricercato, allora sappiate che l’Alpina XB7 MY 2023 cambia il look del SUV teutonico attraverso interventi mirati. Nello specifico, una nuova calandra, inserti nella carrozzeria, e gli immancabili cerchi a 20 razze nella misura di 21 pollici. Quest’ultimi sono disponibili anche nella variante XXL da 23 pollici, ed ospitano un impianto frenante Brembo con dischi anteriori e posteriori, rispettivamente da 394 e 399 mm. Completano il quadro gli scarichi ovali che le donano ulteriore carattere.

BMW X7: tocchi di classe nell’abitacolo by Alpina

La BMW X7 con la cura Alpina riceve inserti in legno che vanno a rifinire ulteriormente l’abitacolo, nuove sellerie in pelle, e la strumentazione di un intenso blu Alpina. Non mancano una leva del cambio specifica ed il logo Alpina riproposto anche sul volante. Per il resto, ritroviamo il nuovo sistema d’infotainment BMW con il grande schermo curvo che va ad abbracciare gran parte della zona superiore della plancia. L’effetto avvolgente di questo elemento mette il guidatore al centro della scena.

Motore V8 ibrido da 639 CV

Sotto il cofano della BMW X7 in formato Alpina XB7 MY 2023 troviamo un V8 4.4 biturbo con sistema mild hybrid capace di erogare ben 639 CV, quindi 19 CV in più del modello precedente. La coppia è di 800 Nm e lo scatto da 0 a 100 km/h è migliorato di 3 decimi, scendendo ad appena 3,9 secondi. Sulle autobhan viaggia veloce, visto che la velocità massima è di 290 km/h. Ma offre anche tanto comfort per via delle sospensioni ad aria che possono variare l’altezza del corpo vettura in base alla modalità di guida prescelta. Infatti, sotto i 35 km/h la distanza da terra è massima, selezionando la voce Sport, invece, quando si superano i 160 km/h, la vettura si abbassa di 20 mm. L’agilità nel misto è garantita dal differenziale posteriore a slittamento limitato, dalle barre antirollio attive, e dall’asse posteriore sterzante.

Negli USA in vendita a 145.000 dollari