Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio? Potrebbe arrivare ma ad una condizione [RENDER]

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio è un modello di cui si parla spesso a proposito del recente SUV della casa automobilistica del Biscione. Al momento la gamma del modello non comprende un simile modello con la versione top di gamma che è quella con motore ibrido plug-in da 280 cavalli. Le cose non dovrebbero cambiare nemmeno in futuro. Questo in quanto Tonale, che era stato sviluppato dalla vecchia dirigenza del biscione sotto Fiat Chrysler, non prevedeva una simile versione.

Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio si farà ad una sola condizione

A proposito di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio lo scorso anno il numero uno del Biscione, il CEO Jean-Philippe Imparato ne aveva parlato. Il boss di Alfa Romeo aveva detto che nel caso in cui il SUV fosse stato un successo di mercato allora si poteva anche parlare di una possibile versione Quadrifoglio. Nei giorni scorsi un altro dirigente di Alfa Romeo, il responsabile della casa automobilistica in Nord America, Larry Dominique, è tornato a parlare di questo modello.

Dominique parlando con The Drive ha lasciato intendere che sarà abbastanza difficile vedere in futuro una simile versione del SUV. Tuttavia ha voluto lasciare una porta aperta dicendo che l’aggiunta di una Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio potrebbe essere all’orizzonte, ma solo se il veicolo sarà degno della leggendaria sigla che da sempre caratterizza auto ad elevate prestazioni. “Se non siamo in grado di fornire il livello di prestazioni o il delta di prestazioni già riscontrato nei nostri modelli attuali, non lo faremo”, ha osservato Dominique.

“Jean-Philippe Imparato ed io siamo aperti, ma solo con i giusti livelli di performance”, ha spiegato Dominique alla pubblicazione. Insomma un’apertura sul possibile arrivo in futuro di Alfa Romeo Tonale Quadrifoglio c’è stata anche se al momento sembra un po’ difficile che ciò possa avvenire. Più facile ipotizzare che una simile versione del SUV possa arrivare con una eventuale seconda generazione del modello che comunque non arriverebbe prima del 2028 – 2029 e che sarebbe solo ed esclusivamente elettrica. Vedremo dunque quali novità arriveranno dal Biscione a proposito di questo veicolo che comunque molti tra i fan del Biscione vorrebbero vedere.