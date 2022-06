Alfa Romeo Stelvio: ecco il tuning di SD Carbon

Alfa Romeo Stelvio è uno dei SUV più emozionanti in commercio, perché fa delle doti dinamiche ed emozionali un proprio vanto. Una raffinata meccanica al servizio del guidatore, che può esaltarsi al volante di una vettura dalle ruote alte.

La versione Quadrifoglio è certamente quella votata alle performance maggiori, ma recentemente è uscita la versione Estrema, che ha un collegamento diretto proprio con il top di gamma, in attesa del restyling previsto per il 2023. Se qualcuno però, volesse optare per qualcosa di diverso, ci ha pensato il tuner cinese SD Carbon a dare un altro tocco di personalizzazione aggressiva al SUV italiano.

Il lavoro di SD Carbon

Non è facile vedere l’Alfa Romeo Stelvio oggetto delle cure di qualche azienda di tuning, che spesso si concentra su modelli della concorrenza tedesca, tuttavia SD Carbon propone qualcosa di particolarmente interessante e aggressivo. A disposizione c’è un bodykit dal look molto sportivo, che trasforma notevolmente l’aspetto dell’auto italiana. Colpiscono l’occhio i passaruota anteriori e posteriori allargati realizzati in fibra di carbonio a matrice polimerica (FRP).

Aumenta la larghezza

Per sopperire all’aumento di dimensioni della Stelvio, SD Carbon ha adottato dei distanziali per allineare le ruote in linea con i componenti adoperati. È presente anche un set di cerchi in lega con pneumatici più larghi per completare un pacchetto intrigante. Esteticamente poi, sono stati aggiunti uno splitter in fibra di carbonio all’anteriore, mentre il cofano opzionale in FRP o in fibra di carbonio standard dona maggiore aggressività. La Stelvio di SD Carbon ha anche delle minigonne laterali più larghe, una piccola appendice in carbonio sul portellone e uno spoiler più grande sul tetto, così come un diffusore in fibra di carbonio.

Alfa Romeo Stelvio: motore standard

Per questa versione così aggressiva non sono note modifiche al motore e alle prestazioni, le aggiunte sono solo estetiche e si adattano perfettamente ai modelli di serie dell’affascinante SUV nostrano.