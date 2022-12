Alfa Romeo Stelvio Estrema 2.2 turbodiesel: la prova su strada

L’Alfa Romeo Stelvio diventa Estrema, ma non troppo, con una versione particolare dedicata agli sportivi di tutti i giorni. Non arriva ai picchi di cattiveria della Quadrifoglio, ma assicura una dinamica di prim’ordine. L’abbiamo provata nella variante 2.2 turbodiesel, forse quella meno alla moda, anche se tremendamente efficace.

Alfa Romeo Stelvio Estrema: il nero le dona

Con la livrea Nero Vulcano, l’Alfa Romeo Stelvio Estrema unisce bellezza e mistero. Già, perché il corpo vettura in tonalità scura è reso ancora più intrigante dai cerchi in lega da 21 pollici neri e dagli elementi in fibra di carbonio come il mitico Scudetto Alfa ed i rivestimenti dei retrovisori esterni. Completano il quadro le pinze dei freni, anch’esse nere, ed i badge Estrema. Con questo look si fa notare, ma appare anche elegante, ed è perfetta per ogni occasione. Con il restyling il SUV del Biscione guadagnerà i fari full-LED, ma l’Estrema non sembra soffrire la loro assenza.

Alfa Romeo Stelvio Estrema: abitacolo carbon look

L’Alfa Romeo Stelvio Estrema presenta un interno con elementi in fibra di carbonio che impreziosiscono la plancia. Inoltre, la pelle è utilizzata per la parte alta della stessa, per il volante e la leva del cambio. I sedili sfoggiano l’Acantara, mentre il tutto è reso più sportivo dalle cuciture rosse. Non manca un sistema audio griffato Harman Kardon con 14 altoparlanti, la strumentazione è piacevolmente analogica ed il sistema d’infotainment consente di connettersi facilmente con lo smartphone, grazie alla compatibilità con Android Auto ed Apple CarPlay. Anche la ricarica ad induzione è presente, e consente di eliminare il cavo per collegare il proprio device. Per il resto, la Stelvio rimane spaziosa, perfetta per 4, e con un bagagliaio dalla giusta capienza per la categoria, con 525 litri utili.

Tra le curve è una vera Alfa

La piattaforma Giorgio dell’Alfa Romeo Stelvio è stata utilizzata anche per la Maserati Grecale, e questo la dice lunga sulle sue potenzialità a livello dinamico. La variante Estrema, inoltre, aggiunge il differenziale autobloccante meccanico al sistema Alfa Active Suspension, ed allo Chassis domain control. C’è sempre il selettore del DNA per farle cambiare carattere, ad ogni modo lei è pronta e reattiva come raramente lo è un SUV. Con la trazione integrale Q4 che supervisiona la situazione, i 210 CV ed i 475 Nm di coppia massima del 2.2 turbodiesel vengono erogati senza la minima dispersione sulla strada, e tra le curve sfoggia la sua arma migliore: l’agilità! É anche irreprensibile nel mantenere la traiettoria, ed il tutto si traduce in un feeling di guida coinvolgente.

E’ un’Alfa di quelle vere, non c’è che dire, e si fa perdonare anche un assetto pensato per enfatizzare la guida. A livello di consumi, i 16 km/l sono a portata di piede, e senza troppi sforzi o rinunce, in termini di brillantezza di marcia. Mentre tra gli ADAS non le manca nulla, per offrire, anche in viaggio tutto il supporto possibile al guidatore.

Prezzo: 76.400 euro