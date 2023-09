Alfa Romeo Spider: il suo ritorno sempre pià vicino [RENDER]

Alfa Romeo Spider è uno dei modelli più mitici tra quelli che hanno fatto parte della gamma della casa automobilistica del Biscione nel corso della sua lunghissima storia. Di questo modello sono in molti a sentire la mancanza come dimostrano i vari render e ipotesi che vengono fatte puntualmente sul web a proposito del suo ritorno.

Alfa Romeo Spider: sarà il suo il prossimo clamoroso ritorno nella gamma del Biscione?

Del possibile debutto di una nuova Alfa Romeo Spider di recente ha parlato anche il capo di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean-Philippe Imparato. Il francese ha detto che dopo la nuova Alfa Romeo 33 Stradale pensa al ritorno di una auto di questo tipo nella gamma del Biscione quanto meno per quello che concerne il programma “Bottega” con il quale la casa milanese intende lanciare super car sportive in edizione limitatissima. A proposito di questo modello, segnaliamo che nei giorni scorsi il designer e creatore digitale Mirko Del Prete ha immaginato quello che potrebbe essere l’aspetto di un simile modello qualora realmente il marchio milanese decida di riportare in vita il suo mitico modello.

Questa Alfa Romeo Spider immaginata in questo render è davvero spettacolare e non fa altro che far crescere il desiderio dei numerosi fan del Biscione che si augurano ben presto di poter assistere al debutto di un modello di questo tipo che possa accrescere ulteriormente il prestigio della propria casa automobilistica preferita. Ricordiamo infine che Alfa Romeo nel frattempo punta al record di vendite per il 2025 grazie al lancio del nuovo B-SUV che sarà svelato il prossimo anno come prossima sorpresa della sua gamma.