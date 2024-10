Un’Alfa Romeo speciale è stata battuta all’asta di Car & Classic

Car & Classic ha battuto all’asta a un appassionato italiano la vettura considerata la perla della Collezione di Gennaro Forgione: l’Alfa Romeo 6C 1750 Touring del 1932. Non è la prima volta che il colosso internazionale dei veicoli d’epoca riesce a vendere nella Penisola vetture di fabbricazione ante guerra, che in genere riscuotono molto più interesse da parte degli utenti in Europa e nel resto del mondo. Sono infatti diverse le vetture costruite fino agli Trenta, che sono passate di mano fra collezionisti nostrani grazie alle aste settimanali online di Car & Classic.

Un pezzo rarissimo

Gli esemplari di questo modello residenti in Italia sono pochissimi, probabilmente non più di tre. Di grande valore storico e collezionistico, la vettura rappresenta un frammento fondamentale della storia dell’Alfa Romeo, con uno dei primi motori a sei cilindri in linea bialbero a camme in testa della Casa (1.752cc, cambio a quattro rapporti).

L’auto è la versione stradale di un modello che ha vinto a man bassa nelle competizioni internazionali degli anni Trenta, Mille Miglia compresa. Contraddistinte da caratteristiche tecniche notevoli, sopraffina qualità artigianale ed eleganza, le Alfa Romeo 6C 1750 erano notevoli anche al di fuori dei circuiti. Come questo esemplare appartenuto per oltre vent’anni a un esperto giornalista di motorismo storico come Gennaro Forgione e messo a punto dalla mitica Carrozzeria Touring di Milano.

Alfa Romeo 6C 1750 Touring: un pezzo ben conservato

Dotata di certificazione Asi (Automotoclub Storico Italiano), l’auto è stata presentata all’asta in ottime condizioni di conservazione. È stata mantenuta sempre in esercizio grazie alle cure di un meccanico dedicato alla Collezione ma poco esibita in eventi motoristici, dove avrebbe calamitato gli sguardi anche per i suoi lussuosi interni in velluto rosso, le tendine sui finestrini e le rifiniture con passamanierie. Oltre ai comandi e alla strumentazione Jaeger originali. Un’auto speciale, come non se ne fanno più.