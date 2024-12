Alfa Romeo protagonista all’esclusivo Winter Gala 2024 di Forbes Italia

Alfa Romeo si è ritagliata una bella vetrina nel prestigioso Winter Gala 2024 di Forbes Italia, andato in scena nelle scorse ore al Palazzo Brancaccio di Roma. La suggestiva cornice ambientale ha offerto alla casa del “biscione” la possibilità di esporre alcuni suoi modelli della sua attuale line-up produttiva.

Presenti all’appello la Junior Veloce 280 e le Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Queste ultime 2 sono delle serie speciali in edizione limitata, che incarnano la migliore tradizione aziendale, rendendo omaggio alla prima vittoria di Alfa Romeo alla Mille Miglia, guadagnata nel 1928, con la leggendaria 6C 1500 Super Sport, gestita nella sfida bresciana da Campari e Ramponi.

I modelli prima menzionati si sono intonati bene alle atmosfere della serata, cogliendo lo spirito del prestigioso “Winter Gala 2024” di Forbes Italia, che ha celebrato le eccellenze del Belpaese, in presenza di rappresentanti delle istituzioni e dello star system.

L’Alfa Romeo Junior Veloce 280 dispone di soluzioni evolute, come il differenziale autobloccante meccanico di quarta generazione, e vuole connettersi in modo incisivo all’indole dinamica del marchio di cui si fregia. Questo B-SUV eccelle in agilità e in road handling.

Le Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio Super Sport e Stelvio Quadrifoglio Super Sport celebrano l’eredità sportiva del “biscione” e la sua prima vittoria alla “Freccia Rossa“. I due modelli propongono, fra l’altro, una specifica interpretazione del celebre logo Quadrifoglio, presentato, per la prima volta nella sua storia, con uno sfondo nero. Grazie al perfetto bilanciamento dei pesi, la guida rimane precisa e dinamica, rendendo queste vetture il riferimento per handling e prestazioni nella loro categoria.

Ecco le parole di Stefano Bressan, direttore marketing di Alfa Romeo in Italia, riferite alla presenza al “Winter Gala 2024” di Forbes Italia: “Siamo onorati di aver partecipato a questo appuntamento esclusivo. Le nostre creazioni meccaniche hanno segnato la storia del design e dell’innovazione tecnologica e vantano una serie di primati sportivi e vittorie internazionali che riflettono il DNA aziendale. Siamo orgogliosamente un simbolo di passione sportiva italiana”.