Alfa Romeo P7: ecco l’Hypercar ad idrogeno per il futuro del Biscione [RENDER]

Alfa Romeo P7 è un progetto realizzato dal designer Daniel Kemnitz il quale ha voluto immaginare una hypercar della casa automobilistica del Biscione con motore a idrogeno. Diciamo subito che non si tratta di un progetto ufficiale, ma di una creazione digitale di un designer indipendente che si è chiesto cosa accadrebbe qualora lo storico marchio milanese decidesse di ritornare nelle competizioni con una vera e propria hypercar. Questo modello si basa sulla mitica Alfa Romeo 33 Stradale e ne reinterpreta le linee in chave moderna mischiando alcuni elementi classici con altri estremamente moderni. Il risultato è sicuramente apprezzabile.

Alfa Romeo P7: ecco l’immaginaria hypercar ad idrogeno realizzata dal designer Daniel Kemnitz

Questa Alfa Romeo P7 con il suo aspetto retrò e una tecnologia di altissimo livello è sicuramente un progetto interessante. Per quanto riguarda il motore, l’autore di questo render ha ipotizzato l’utilizzo di una tecnologia che per il momento non è ancora molto diffusa. Ci riferiamo al propulsore ad idrogeno che in futuro, se la tecnologia farà passi da gigante potrebbe diventare un’alternativa molto valida alle auto elettriche. Al momento non ci sono notizie di una futura auto ad idrogeno di Alfa Romeo. Tuttavia il Biscione sta effettivamente lavorando ad una nuova super car che dovrebbe essere svelata a breve e che si dovrebbe basare proprio sulla 33 Stradale. Il suo debutto potrebbe avvenire nel corso della prossima estate.