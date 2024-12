Alfa Romeo Junior a CityLife di Milano per “Car of the Year 2025”

Anche l’Alfa Romeo Junior fa parte del gruppo delle sette vetture che concorrono all’assegnazione del prestigioso premio internazionale “Car of the Year 2025“. Tra le riviste organizzatrici c’è l’italiana “AUTO”. L’autorevole testata, fino al 15 dicembre, proporrà al pubblico la visione di questa rosa di finaliste, presso CityLife Shopping District a Milano.

In piazza Burri si potrà ammirare il B-SUV del “biscione”, nella versione “Ibrida” da 136 CV di potenza. Anch’essa, come le altre concorrenti giunte allo stadio conclusivo della votazione, potrà essere goduta dal pubblico ed eventualmente provata, con gli istruttori professionisti della XDriving School (registrandosi sul sito www.auto.it/testdrive oppure direttamente in loco).

È questo un modo per dare alla gente la possibilità di conoscere da vicino le auto che concorrono al “Car of the Year 2025”, la cui assegnazione avverrà il 10 gennaio del prossimo anno, al Salone di Bruxelles. Facile immaginare il grande interesse suscitato dalla nuova Alfa Romeo Junior, su cui ruota buona parte del destino futuro del marchio milanese, in quota Stellantis.

La creatura lombarda si propone come un’auto innovativa, che promette un’esperienza di guida coinvolgente, nel solco della tradizione del brand di cui si fregia. Grazie a lei, la casa del “biscione” è tornata nel segmento B, questa volta con un veicolo ad abitacolo rialzato, in linea col trend del momento.

Il suo ingresso nella rosa delle finaliste è avvenuto dopo la prima votazione della giuria specializzata, composta da 60 giornalisti del settore, provenienti da 23 paesi diversi. Dal verdetto è scaturito il suo inserimento nella short list delle sette contendenti al successo finale. Ricordiamo che l’Alfa Romeo Junior è disponibile nelle configurazioni “Ibrida” da 136 CV, offerta anche con trazione integrale Q4, ed “Elettrica”, proposta in 2 varianti di potenza, con 156 CV e autonomia fino a 410 km, e 280 CV (per la versione sportiva “Veloce”).