Alfa Romeo: il design del nuovo SUV sarà sportivo ed elegante [VIDEO RENDER]

Alfa Romeo nel 2024 lancerà un nuovo SUV compatto che occuperà il posto che un tempo era di MiTo come nuova entry level della gamma della casa automobilistica del Biscione. Di questo modello abbiamo saputo dal CEO di Alfa, Imparato, che sarà un SUV sui generis con uno stile molto sportivo e ribassato che piacerà molto a chi amava MiTo e Giulietta. Questa auto sarà importante non solo in quanto sarà il modello di ingresso alla gamma dello storico marchio milanese con prezzi che dovrebbero partire da circa 30 mila euro ma anche perchè sarà la prima auto del Biscione ad avere in gamma una versione completamente elettrica.

Ecco come potrebbe apparire il futuro SUV di Alfa Romeo che vedremo nel 2024

Questa novità suscita grande curiosità come si evince dai numerosi render apparsi sul web negli ultimi mesi ad immaginare come sarà questa auto che per il momento non ha ancora un nome ufficiale. Nei giorni scorsi su YouTube il canale Mahboub1 ha pubblicato un video in cui mostra quello che potrebbe essere il design di questo SUV quando finalmente sarà rivelato nel corso della prima metà del prossimo anno.

Ovviamente si tratta di una creazione digitale indipendente e dunque non è detto che alla fine sia questo il design del vero modello. Sicuramente però questo video ci offre alcuni spunti interessanti a proposito dello stile che Alfa Romeo potrebbe adottare per il suo futuro SUV. Entro fine anno conosceremo il nome di questa vettura e forse avremo anche le prime immagini teaser.