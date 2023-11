Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: per il settimo anno di fila premiata con lo ‘sport auto Award’

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio è la versione top di gamma della berlina di segmento D della casa automobilistica del Biscione che ad inizio anno è stata aggiornata. Questa vettura si caratterizza per la presenza del motore da 2,9 l V6 da 520 cavalli grazie al quale offre a chi si mette alla sua guida prestazioni elevatissime e un piacere di guida estremo.

Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio: la versione top di gamma della berlina del Biscione premiata ancora in Germania

A proposito di Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio, segnaliamo che si conferma la berlina sportiva preferita dai lettori di Sport Auto, la prestigiosa rivista tedesca dedicata alle auto sportive. La Giulia ha infatti vinto per il settimo anno consecutivo lo Sport Auto Award, il premio assegnato dal voto dei lettori tra 190 modelli suddivisi in 20 categorie.

La Giulia ha trionfato nella categoria “Berline/station wagon di serie fino a 100.000 euro”, superando le concorrenti di marchi tedeschi e stranieri. La berlina italiana della casa automobilistica del Biscione ha conquistato il 52,2% dei voti, grazie al suo perfetto equilibrio tra prestazioni, dinamica di guida, design e piacere di guida, in linea con la tradizione Alfa Romeo.

A ritirare il premio è stato Niccolò Biagioli, Direttore Premium Brands Stellantis Germania che si è detto orgoglioso e onorato di ricevere ancora una volta questo riconoscimento per Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio. Questo ennesimo premio conferma il successo di Alfa Romeo in Germania, uno dei mercati più esigenti e competitivi d’Europa. In particolare la berlina del Biscione ha saputo conquistare il pubblico tedesco con il suo stile inconfondibile, la sua sportività senza compromessi e la sua tecnologia all’avanguardia. Alfa Romeo Giulia è una vettura che esprime al meglio i valori del marchio: passione, emozione e innovazione.