Alfa Romeo e Sauber: si conclude la collaborazione iniziata nel 2018

L’ultima gara di questa stagione di F1 che si correrà ad Abu Dhabi segna la fine della partnership tra Alfa Romeo e Sauber Motorsport nella massima competizione automobilistica. Nel 2018, dopo una lunga pausa di oltre 30 anni, la casa automobilistica del Biscione è ritornata con entusiasmo ai vertici del motorsport, in una partnership strategica, commerciale e tecnologica. Sei anni di intensa e appassionata collaborazione tra due aziende che sono veri attori della storia della Formula 1.

Il Biscione ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno vissuto con Alfa Romeo questi anni indimenticabili. Un pensiero speciale è stato fatto anche al compianto Sergio Marchionne, che ha creduto in questa unione e ha supportato con forza la partnership nel 2018. Lo storico marchio milanese ha voluto inoltre ringraziare i piloti che in questi sei anni si sono alternati alla guida delle monoposto del Biscione: Charles Leclerc, Marcus Ericsson, Antonio Giovinazzi, Kimi Räikkönen, Zhou Guanyu e Valtteri Bottas. Un saluto e un ringraziamento è stato fatto anche a Fred Vasseur, Alunni Bravi e Andreas Siedl.

Il numero uno di Alfa Romeo, l’amministratore delegato Jean Philippe Imparato ha ribadito come questi sei anni in Formula 1 hanno rappresentato per la sua casa automobilistica una vetrina internazionale importantissima. Sempre secondo il CEO dal punto di vista del marketing il ritorno di questo investimento è stato davvero alto con benefici di visibilità che sono stati evidenti a tutti. Imparato ha anche detto che non esclude il ritorno di Alfa Romeo nel mondo del Motorsport quando arriverà l’occasione giusta. In occasione dell’ultimo GP ad Abu Dhabi, le monoposto del Biscione scenderanno in pista con il numero sei in bella mostra sulla livrea delle auto a simboleggiare questi sei anni in F1.